sibienii, campioni la vaccinarea antigripală: peste 17.000 de imunizări și niciun caz de gripă

A patra săptămână de raportare a infecțiilor respiratorii, pneumoniilor și gripei aduce vești bune: nu a fost confirmat niciun caz de gripă, iar numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare este în scădere. În același timp, campania de vaccinare antigripală este în plină desfășurare.

Până la momentul de față s-au imunizat împotriva gripei sezoniere un număr de 17.442 de persoane. Singurele situații unde medicii au avut ”de furcă” sunt în sfera afecțiunilor pulmonare, unde numărul internărilor rămâne crescut.

”Ne bucură deosebit de mult receptivitatea sibienilor cu privire la vaccinarea antigripală. Statistic vorbind, în aproximativ o lună de zile gradul de vaccinare a ajuns la 75% din cifra totală înregistrată în sezonul gripal 2024-2025 cand au fost imunizați puțin peste 23.500 de sibieni. Continuăm cu recomandarea de vaccinare, atât în cazul persoanelor cu riscuri de sănătate cât și în cazul populației generale, în special la copii, acolo unde frecventarea colectivității duce, inevitabil, la creșterea riscului de infectare virală, dar și la vârstnici unde, pe fondul afecțiunilor deja existente, un episod sever de gripă se poate transforma într-un deznodământ tragic”, a declarat directorul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Horațiu Cojocaru.

Foarte important! Persoanele care vor să se imunizeze împotriva gripei sezoniere, trebuie să obțină rețetă de la medicul de familie, cu aceasta să meargă în farmacii pentru achiziționarea vaccinului (gratuit sau compensat 50%) iar mai apoi, pentru administrare, să se adreseze fie medicului de familie, fie personalului vaccinator din cele 2 farmacii care administrează vaccin în municipiul Sibiu.

În ceea ce privește infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, în perioada 20-26 octombrie s-au înregistrat un număr de 1326 de îmbolnăviri, în scădere cu 283 de cazuri comparativ cu săptămâna anterioară. 629 dintre îmbolnăviri au fost la copii cu vârste de la 0 la 14 ani. Formele de boală au fost ușoare, rata internărilor fiind de doar 3,24%.

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul îmbolnăvirilor este cu 110 cazuri mai mare.

Numărul pneumopatiilor a înregistrat o ușoară scădere comparativ cu sâptămâna anterioară (minus 50 de cazuri) însă ponderea internărilor rămâne ridicată. În aproape 40% din totalul diagnosticelor de pneumopatie, medicii au recomandat tratament în spital. Cea mai afectată categorie a fost cea a vârstnicilor de peste 65 de ani.

