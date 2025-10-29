știm când revine ionuț stoica pe teren: planul de recuperare al căpitanului de la fc hermannstadt

Accidentat în jocul amical cu Păulești, căpitanul lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica va rata următoarele trei jocuri ale sibienilor.

FC Hermannstadt are ghinion în jocurile amicale, în care pierde jucători importanți. După ce l-a pierdut pe Balaure în jocul de verificare cu Șelimbăr din septembrie, ultimul test, cel cu Păulești (8-0) a adus accidentarea lui Ionuț Stoica.

”Ionuț Stoica s-a încărcat pe aductori după trei zile făcute pe sintetic, pentru că nu aveam unde să ne antrenăm, pe urmă a stat o zi și a intrat în amicalul cu Păulești. Probabil va reintra după pauza de după meciul cu FCSB, depinde de el, va trebui să avem grijă, are o vârstă, recuperarea e mai ușoară și mai rapidă pentru un jucător mai tânăr. El știe să se gestioneze bine, dacă va fi bine până în meciul cu FCSB, atunci îl vom lua în calcul ” a anunțat antrenorul Marius Măldărășanu.

”S-a dezlipit mușhiul de pe os”

Cel mai vechi jucător din lotul sibienilor, Ionuț Stoica urmează un program intens de kinetoterapie și nu a revenit încă la antrenamente. ”M-am lovit la antrenamente, apoi la amicalul cu Păulești am simțit durerea mai acentuată. Diagnosticul medicilor a fost dezinserție la inghinal, s-a dezlipit mușchiul de pe os” a spus căpitanul sibienilor.

Fundașul central a ratat deja meciurile cu Csikszereda Miercurea Ciuc și cu Botoșani, dar va lipsi și în joi, în meciul de Cupă de la Chiajna, cu Concordia. Conform prognozei medicale, el va absenta și în partidele cu Oțelul (2 noiembrie, Sibiu) și FCSB (9 noiembrie, București). Astfel, cel mai probabil, Stoica va reveni pe gazon la meciul din deplasare cu Metaloglobus București.

Ionuț Stoica are 11 meciuri și 870 de minute pe teren în acest sezon pentru FC Hermannstadt, echipă pentru care evoluează din 2017.