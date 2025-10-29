România și Aliații din NATO au fost informați despre decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane dislocate în Europa, a transmis miercuri Ministerul Apărării Naționale (MApN). Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne în continuare pe teritoriul României, în principal la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit MApN, măsura face parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare americane și vizează o parte a trupelor aflate pe Flancul Estic al NATO. Printre elementele brigăzii care urmează să își încheie rotațiile în Europa se află și forțe destinate României, scrie Mediafax.

„Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se arată într-un comunicat al ministerului.

MApN subliniază că decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea trupelor americane vine în contextul noilor priorități anunțate de administrația prezidențială a SUA încă din luna februarie, dar și ca urmare a consolidării prezenței NATO pe Flancul Estic.

În prezent, aproximativ 2.000 de soldați americani sunt staționați în România, dintre care peste 1.500 la Mihail Kogălniceanu. Surse citate de publicația Kyiv Post au indicat că Administrația Trump este pregătită să retragă mii de militari americani din țară, o decizie ce marchează o schimbare strategică în prioritățile globale ale Washingtonului.