toamna, momentul ideal pentru tăierile la pomi. sfaturi utile pentru grădinarii din sibiu

Tăierea pomilor fructiferi reprezintă una dintre cele mai importante lucrări în pomicultură, indiferent dacă este vorba despre o livadă profesională sau despre pomii dintr-o gospodărie. Menținerea unei structuri echilibrate și viguroase a coroanei, corectarea erorilor de creștere și stimularea fructificării sunt elemente-cheie pentru obținerea unor recolte sănătoase și de calitate.

Această lucrare, realizată corect, contribuie la o gestionare eficientă a fluxului de sevă, la prevenirea bolilor și la prelungirea duratei de viață a pomilor.

Când se fac tăierile de toamnă

Perioada optimă pentru tăierile de toamnă este din luna octombrie până la jumătatea lunii noiembrie, după căderea frunzelor, atunci când pomii intră în repaus vegetativ, dar temperaturile nu au scăzut sub 5°C.

Tăierile se efectuează înainte de apariția înghețurilor, pentru a evita fisurarea lemnului sau afectarea mugurilor de rod.

Lucrarea constă în îndepărtarea:

ramurilor uscate – afectate de boli sau dăunători;

ramurilor bolnave – pentru a preveni răspândirea infecțiilor;

ramurilor crescute haotic – pentru a îmbunătăți circulația aerului și accesul luminii în coroană.

Respectarea acestor pași asigură o dezvoltare armonioasă și o fructificare uniformă în sezonul următor.

Cum se fac corect tăierile

Specialiștii recomandă ca tăierile să se facă cu unelte bine ascuțite și curate – foarfeci de grădină, fierăstraie mici sau modele electrice, adaptate tipului de pom și diametrului ramurilor.

Brandul VOLPI – precizie și inovație în grădinărit

La magazinul Verdon Sibiu găsiți gama profesională VOLPI, un brand italian recunoscut pentru calitate și durabilitate. Produsele VOLPI includ foarfeci electrice de tăiere, fierăstraie electrice, pompe electrice de stropit, dar și o gamă largă de piese originale și accesorii. Aceste echipamente sunt ideale pentru pomicultorii care caută eficiență, confort și precizie în lucrările de toamnă.

Brandul DUE CIGNI – tradiție și măiestrie italiană

Un alt nume de referință disponibil la Verdon Sibiu este DUE CIGNI, producător italian cu o lungă tradiție în fabricarea de foarfeci pentru viticultură, grădină și pomicultură, dar și cuțite pentru altoit. Fiecare instrument este realizat cu atenție la detalii, din materiale de înaltă calitate, oferind tăieri precise și curate – esențiale pentru sănătatea pomilor.

Tăierea trebuie să fie oblică, la 0,5–1 cm deasupra unui mugure orientat spre exterior, fără a lăsa cioturi.

Uneltele se dezinfectează periodic, pentru a preveni transmiterea bolilor de la un pom la altul.

Îngrijirea pomilor după tăiere

Pe lângă uneltele potrivite, este importantă și îngrijirea post-tăiere, pentru a sprijini refacerea pomului și a solului:

• Aplicarea unui mastic cicatrizant pentru protejarea rănilor;

• Dezinfectarea solului cu produse biologice precum BACTOSOL, care curăță și reface microflora benefică;

• Aplicarea unui biostimulator precum RAZOMAX, care întărește sistemul radicular și pregătește pomul pentru pornirea vegetativă din primăvară.

🟢 Toate aceste soluții sunt disponibile la Verdon Sibiu – Str. Ștefan cel Mare 154, magazinul specializat în produse pentru agricultură, grădinărit și protecția plantelor.

Mai multe detalii și comenzi online pe www.verdon.ro sau la numărul de telefon 0371015191.