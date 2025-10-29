topul destinațiilor spre care se doresc zboruri din sibiu: barcelona conduce detașat, bucurești e pe locul 10

Aeroportul Internațional Sibiu a lansat, în urmă cu două săptămâni, un sondaj de opinie adresat pasagerilor și comunității locale, pentru a afla care sunt destinațiile de zbor cele mai dorite. Barcelona este destinația cea mai dorită de sibieni.

Rezultatele sondajului realizat de Aeroportul Internațional Sibiu arată un interes crescut pentru introducerea unei curse directe Sibiu – Barcelona, aceasta fiind destinația preferată de cei mai mulți dintre respondenți.

Potrivit datelor publicate de Aeroportul Internațional Sibiu, top 10 destinații preferate de sibieni și locuitorii din regiune este următorul:

Barcelona Istanbul Paris Bruxelles Dubai Valencia Lisabona Atena Stuttgart București

Reamintim că Aeroportul Internațional Sibiu a mai avut, în anii trecuți, zboruri directe către București, Stuttgart, Paris și Bruxelles, însă unele dintre acestea au fost suspendate.

Sondajul s-a adresat tuturor pasagerilor și locuitorilor din Sibiu și din județele învecinate, indiferent de frecvența cu care aceștia folosesc aeroportul. Totodată, răspunsurile au fost colectate exclusiv în scop statistic, urmând să fie folosite pentru privind introducerea unor noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internațional Sibiu.

