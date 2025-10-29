Asociația Prietenii Mocăniței anunță că duminica aceasta se vor desfășura ultimele curse publice ale sezonului 2025. Evenimentul marchează încheierea unui an plin de turiști fericiți și fețe zâmbitoare în Valea Hârtibaciului, unde mocănița a continuat să promoveze frumusețile zonei.
Biletele pentru aceste ultime curse vor avea un preț special de doar 3 lei și vor fi disponibile exclusiv online. Mai multe detalii privind achiziția biletelor și programul curselor pot fi găsite în comentariile postării oficiale.
Asociația invită toți pasionații de trenuri cu aburi și admiratorii peisajelor pitorești să participe la această sărbătoare de final de sezon.
