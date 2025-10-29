Municipalitatea va reabilita un loc de joacă pentru copii aflat în cartierul Gușterița. Acesta a aparținut unei firme care a fost radiată și a renunțat la dreptul de proprietate.

Pe strada Ceaikovski din cartierul Gușterița se află un loc de joacă abandonat. Până în 2020, el a aparținut unei societăți comerciale, care în anul 2021 a fost radiată. Firma respectivă a renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului de 79 metri pătrați, iar Primăria a decis să îl transfere în domeniul public al municipiului.

Odată cu preluarea terenului în proprietatea municipiului, locul de joacă va putea fi reabilitat, întrucât în prezent echipamentele sunt extrem de degradate. Acesta ar urma să fie reamenajat și apoi întreținut de Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Sibiu.