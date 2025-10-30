Latura nevăzută a campaniilor de deșeuri voluminoase și periculoase desfășurate de Soma în Sibiu

Compania de salubritate a Sibiului, Soma, a organizat în ultimele săptămâni mai multe campanii de colectare a deșeurilor voluminoase – atât la blocuri cât și la case, precum și a deșeurilor periculoase.

Spre exemplu, angajații Soma au colectat în prima parte a lunii octombrie peste 7,2 tone de deșeuri periculoase, în special vopsele expirate, lacuri vechi și cauciucuri uzate. Ulterior, la jumătate lunii, din cartierele de blocuri ale Sibiului au fost colectate peste 83 tone de deșeuri voluminoase, aici fiind incluse diverse componente de mobilier vechi sau electrocasnice stricate.

Săptămâna aceasta Soma organizează o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase din zonele de case. Reporterul nostru a însoțit timp de câteva ore un controlor al Soma, care monitorizează constant un echipaj în zona cartierelor Vasile Aaron, Trei Stejari și zona Moldoveanu.

În cadrul campaniei un controlor al Soma parcurge zilnic, în medie, aproximativ o sută de kilometri prin oraș. Marți, controlorul Ciprian Mărginean, avea de colectat deșeurile voluminoase pe o listă de 27 de străzi din zona amintită mai sus.

”Nu este ușor să circuli o zi întreagă, de multe ori pe străzi cu sens unic sau pe străzi pe care abia încap două mașini, cu un mastodont de 30 de metri cubi și un echipaj de cinci persoane după tine. Trebuie să luăm în calcul foarte multe aspecte, de la ordinea prestabilită străzilor până la a afecta cât mai puțin circulația. Nu întâmplător această campanie a fost gândită și programată în săptămâna în care copiii au vacanță și numărul mașinilor pe străzi este mai redus”, a explicat Ciprian Mărginean.

Pentru a avea un impact cât mai mic aspra traficului din Sibiu, controlorul și echipajul Soma au început programul de la colectare la ora 07:00 dimineața. Au mers pe străzile lăturalnice, astfel încât să nu blocheze sibienii care pleacă la serviciu, iar după ce intensitatea traficului a scăzut s-au mutat pe alte străzi principale, cum ar fi Ștefan cel Mare sau Semaforului.

Controlorul Soma merge înaintea mașinii de colectare și face un plan în detaliu. Notează ce cantitate estimativă de deșeuri voluminoase au scos sibienii la poartă și transmite șoferului punctele GPS cu locurile unde poate opri pe marginea drumului, până încarcă. Uneori este nevoie ca traseul să fie refăcut.

”S-a mai întâmplat în trecut ca omul să uite de campanie și când merge la lucru vede că ceilalți locatari au scos la poartă deșeurile. Pe urmă, când ajunge acasă, adică după-masă, scoate și el. Noi, dacă am trecut pe strada respectivă dimineața, trebuie s-o avem în vedere în continuare pentru că pe urmă cetățeanul o să zică că nu am vrut să-i luăm deșeurile de la poartă și sună la dispecerat. Așa că este obligatoriu să revenim și să monitorizăm constant”, mai spune Ciprian Mărginean.

În afara controlorului, echipajul Soma este format din șoferul mașinii de colectare și patru angajați pentru încărcare. Doi sus, doi jos. Munca lor nu este deloc floare la ureche. Uneori au de urcat mobilă care cântărește zeci de kilograme. În ziua reportajului cele mai des întâlnite obiecte scoase la poartă au fost geamurile.

Aproape 40% din deșeurile voluminoase colectare au fost obiecte de tâmplărie de ferestre. Există o logică în spatele acestui gest. În apropierea sezonului rece multă lume schimbă la casă geamurile vechi, din lemn, cu unele moderne, mai bine izolatoare. Ulterior au așteptat campania pentru a scăpa de cele vechi în mod civilizat.

”Lucrurile s-au schimbat mult față de primele campanii de acest gen pe care le-am organizat. Oamenii s-au obișnuit cu ele și au înțeles mai clar cum funcționează”, a mai detaliat controlorul Soma.

Faptul că sibienii sunt familiarizați cu campaniile Soma se vede și din rezultatele lor. Cantitatea de deșeuri voluminoasă colectată crește de la un an la altul. Datele Soma arată că în anul 2020 s-au colectat, în total, 274,88 tone, în 2021 au fost 257,78 tone, iar în anul 2022 s-au înregistrat 263,54 tone. O creștere majoră s-a înregistrat în anul 2023 când au fost, în total, 338,34 tone, iar anul trecut au fost colectate nu mai puțin de 586,74 tone deșeuri voluminoase.

Anul acesta, atât în campania din primăvară cât și în primele zile ale campaniei de toamnă se ajunsese la 438,82 tone deșeuri.

Marți, până pe la ora prânzului mașina Soma de 30 de metri cubi s-a umplut de două ori. Mai întâi șoferul merge la un cântar independent pentru a stabilit greutatea totală colectată, apoi la baza Soma din Cisnădie unde descarcă. Aici deșeurile sunt separate, în funcție de materiale din care sunt compuse, după care sunt duse la reciclat sau la groapa de gunoi.

L-am întrebat pe reprezentantul Soma dacă întâlnește persoane care să scoată la poartă saci cu moloz sau obiecte pe care nu ar avea voie. ”În opt ani nu mi s-a întâmplat niciodată. Dacă există un dialog constructiv oamenii înțeleg foarte bine și avem o colaborare foarte bună. Eu pot să afirm că această campanie își atinge scopul”, a concluzionat Ciprian Mărginean.

În afara geamurilor, cele mai des întâlnite obiecte voluminoase scoase la poartă au fost saltele, paturile, mobila de bucătărie, covoarele și canapelele vechi.

Compania de salubriza Soma va continua să organizeze campanii gratuite de colectare a deșeurilor periculoase și voluminoase și în viitor, următoarea fiind prevăzută pentru primăvara anului 2026.