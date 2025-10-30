alertă pentru șoferi: podul giurgiu – ruse se închide complet aproape 2 zile

Autoritățile din Bulgaria au anunțat că Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis parțial în perioada 4–5 noiembrie 2025, pentru lucrări de construcție și instalare a panourilor rutiere din beton armat.

Astfel, marți, 4 noiembrie, între orele 09:00 și 21:00, circulația rutieră va fi complet închisă pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule. În noaptea de 4 spre 5 noiembrie, între 21:00 și 09:00, traficul va fi permis doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mică de 3,5 tone și celor care efectuează transport de pasageri.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) recomandă șoferilor să consulte starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pe site-ul www.cnadnr.ro sau pe pagina de Facebook a CNAIR. Informații suplimentare pot fi obținute și la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să planifice din timp rutele alternative pentru a evita aglomerația în zonă.