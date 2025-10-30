Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a prezentat la finalul ședinței ordinare de joi o analiză comparativă a proiectelor finanțate din fonduri structurale în perioada de programare 2021–2027, subliniind că instituția sibiană se află pe primul loc în regiunea Centru în ceea ce privește valoarea investițiilor derulate sau aflate în curs de aprobare.

La punctul „Diverse” al ședinței ordinare a Consiliului Județean Sibiu, președinta Daniela Cîmpean a prezentat o analiză comparativă a proiectelor aflate în derulare la nivelul CJ Sibiu, raportat la cele ale altor consilii județene din regiunea Centru.

„Proiectele pe care Consiliul Județean Sibiu le are în derulare sau depuse spre finanțare în perioada de programare 2021–2027 sunt, cred eu, de interes pentru toți consilierii județeni. De aceea, am considerat util să prezentăm o analiză comparativă între județele din regiunea Centru. Datele sunt oficiale, extrase din platforma MySMIS, care conține toate proiectele pe fonduri structurale. Am vrut să comparăm activitatea noastră cu cea a altor cinci consilii județene din zonă, tocmai pentru a avea o imagine realistă asupra performanței noastre”, a declarat Daniela Cîmpean.

Potrivit datelor prezentate în ședință, Consiliul Județean Sibiu deține cea mai mare valoare a proiectelor finanțate prin fonduri europene structurale din regiunea Centru, devansând celelalte consilii județene din zonă.

„Așa cum se poate vedea din grafic, cea mai înaltă coloană este cea a Consiliului Județean Sibiu. Este o dovadă clară că echipa noastră de proiecte este una performantă și dedicată. În ultimele 24 de ore am semnat și contractul de finanțare pentru centrul de îngrijiri paliative, primul centru public de acest fel din județul Sibiu”, a precizat Cîmpean.

Președinta CJ Sibiu a ținut să felicite echipa de specialiști care gestionează proiectele instituției, subliniind profesionalismul și implicarea acestora.

„De fiecare dată când vorbesc despre proiecte, gândul meu se îndreaptă spre echipa de la compartimentul proiecte. Vreau să știți că sunt printre cei mai performanți funcționari pe care i-am cunoscut. Într-o perioadă în care se caută mai degrabă greșeli decât realizări, acești oameni își asumă responsabilități și fac tot ce ține de ei pentru a aduce fonduri și a realiza investiții în beneficiul sibienilor”, a adăugat Cîmpean.

Analiza comparativă prezentată în ședința Consiliului Județean va fi transmisă tuturor consilierilor în format electronic, urmând ca aceștia să primească detalii despre proiectele aflate în implementare, cele în curs de evaluare și cele depuse pentru finanțare europeană.