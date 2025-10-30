aparatele care salvează vieți: unde sunt amplasate și cum se folosesc defibrilatoarele stradale din sibiu

Din vara acestui an, pe raza municipiului Sibiu au fost montate trei defibrilatoare inteligente, de ultimă generație, care pot salva vieți în caz de stop cardio-respirator. Inițiativa a venit din partea comunității sibiene, proiectul fiind propus în cadrul programului de bugetare participativă, iar aparatele au fost ulterior donate de o firmă locală.

Sibienii pot deveni, astfel, primii care intervin pentru a salva o viață. În cazul în care o persoană intră în stop cardio-respirator pe stradă, defibrilatoarele pot fi folosite de oricine, chiar și fără pregătire medicală. Acestea oferă instrucțiuni vocale și vizuale pas cu pas, astfel încât utilizatorul să poată interveni rapid și în siguranță până la sosirea echipajelor medicale.

Unde sunt amplasate

Cele trei defibrilatoare, donate de firma SC Medical Corp SRL, au fost montate în zone intens circulate din Sibiu:

pe Bulevardul Mihai Viteazul, în zona de odihnă vizavi de biserică;

în Parcul Astra, pe latura dinspre Piața Unirii;

pe strada Nicolae Bălcescu, colț cu Piața Mare.

Toate cele trei puncte sunt monitorizate video, pentru a preveni eventuale acte de vandalism.

Cum se folosesc

Defibrilatoarele smart, de uz public, semiautomate, pot fi folosite de oricine atunci când o persoană are nevoie de ajutor. Tot ce trebuie să faceți este să deschideți ușa dulapului metalic, iar apoi să apăsați pe butonul ON de pe dispozitiv. Apoi, trebuie urmate instrucțiunile vocale detaliate transmise de aparat și alarmele vizuale pentru realizarea operațiunilor de defibrilare la adulți sau la copii. Aparatele medicale sunt echipate cu un program smart, astfel că ele detectează zgomotul ambiental și reglează automat volumul audio, pentru a instrucțiunile să se poată auzi clar de către utilizator chiar și atunci când în jur este gălăgie.

Acest tip de echipament poate face diferența dintre viață și moarte. Prezența unui defibrilator în apropiere este esențială în momentele critice, când fiecare secundă contează, iar intervenția rapidă poate salva o viață.