Un bărbat din municipiul Sibiu a demonstrat responsabilitate și spirit civic, predând poliției o sumă de bani pe care a găsit-o pe strada Rusciorului, pe 22 octombrie.
Predarea a avut loc pe 28 octombrie, la sediul Poliției Municipiului Sibiu.
Până în prezent, proprietarul banilor nu a fost identificat. Persoana care poate face dovada dreptului de proprietate este rugată să se prezinte la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, pe strada Revoluției nr. 4-6.
Inspectoratul mulțumește cetățeanului pentru gestul său, apreciind respectul pentru lege și solidaritatea față de comunitate.
Lista tuturor bunurilor găsite poate fi consultată pe site-ul oficial al IPJ Sibiu: https://sb.politiaromana.ro/ro/utile/bunuri-gasite
