black friday, paradisul hoților cibernetici: cele 6 reguli de aur care te ajută să nu cazi în capcană

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția asupra riscurilor crescute de fraude online în perioada campaniilor de reduceri, în special de Black Friday, și recomandă cumpărătorilor să adopte măsuri de precauție pentru a-și proteja banii și datele personale.

În pragul campaniilor de reduceri, infractorii cibernetici profită de interesul crescut al consumatorilor pentru cumpărături și de volumul mare de tranzacții online. Aceștia pot crea site-uri false sau clonate, care imită cu acuratețe paginile magazinelor legitime, și pot trimite e-mailuri sau mesaje de tip phishing care par a fi expediate de instituții sau companii cunoscute. De asemenea, se utilizează anunțuri frauduloase pe rețelele sociale, care promit reduceri spectaculoase, sau se pun în vânzare produse contrafăcute prezentate drept articole de brand.

Un alt risc important constă în solicitarea plăților prin metode nesigure, ceea ce poate duce la compromiterea datelor bancare ale utilizatorilor. Autoritățile subliniază că tranzacțiile trebuie efectuate doar prin metode securizate, care oferă autentificare suplimentară și confirmări în timp real, evitându-se transferurile directe către conturi personale sau plata prin link-uri primite pe rețele sociale sau aplicații de mesagerie.

Cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție sursa mesajelor primite și să evite accesarea link-urilor sau fișierelor atașate din e-mailuri sau SMS-uri suspecte, mai ales cele care pretind că provin de la firme de curierat, bănci, operatori de telecomunicații sau servicii poștale. De asemenea, este recomandat ca achizițiile să fie făcute doar de pe platforme sigure, care oferă informații complete despre companie, livrare și retur, și să se fie atenți la ofertele care par nerealist de avantajoase, comparând prețurile și verificând domeniul site-ului.

Este important ca consumatorii să păstreze dovezile tranzacțiilor, inclusiv facturile, confirmările de plată, e-mailurile și capturile de ecran, pentru eventuale reclamații, și să monitorizeze periodic conturile bancare pentru a identifica rapid orice activitate suspectă.

Pentru informații suplimentare și sfaturi detaliate privind siguranța digitală, consumatorii pot accesa platforma www.sigurantaonline.ro, parte a campaniei #SigurantaOnline, derulată de Poliția Română, DNSC și Asociația Română a Băncilor. Aceasta oferă resurse utile pentru protejarea utilizatorilor în fața fraudelor cibernetice și educă publicul cu privire la riscurile tranzacțiilor online.

Autoritățile recomandă ca în această perioadă de vârf a cumpărăturilor online, prudența și atenția sporită să fie prioritatea principală a fiecărui consumator.