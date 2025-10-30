bradu, locul unde „tractorul fără acte” e la modă: doi localnici prinși pe aceeași stradă, în aceeași zi

Polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat, pe 29 octombrie, două cazuri de nereguli în trafic și transport de material lemnos, ambele în localitatea Bradu.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 12:20, când polițiștii au oprit pentru control un ansamblu rutier format din tractor agricol și o remorcă încărcată cu aproximativ 1 mc de lemn, condus pe strada Bisericilor de un localnic în vârstă de 50 de ani. Verificările au arătat că tractorul și remorca nu erau înmatriculate sau înregistrate, iar conducătorul ansamblului nu deținea documente legale pentru materialul lemnos transportat. Lemnul a fost ridicat și predat în custodia reprezentantului Ocolului Silvic de pe raza de competență. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat și transport ilegal de material lemnos.

La scurt timp, în jurul orei 12:30, un alt ansamblu rutier – format din tractor agricol și două remorci – a fost oprit de polițiști, condus pe aceeași stradă de un bărbat de 35 de ani. Ancheta a relevat că cele două remorci nu erau înmatriculate sau înregistrate. Și în acest caz, polițiștii din Avrig au deschis un dosar penal pentru tractarea pe drumurile publice a unor remorci neînmatriculate sau neînregistrate.

Acțiunile poliției subliniază vigilența autorităților în prevenirea și sancționarea neregulilor rutiere și silvice, protejând astfel siguranța circulației și respectarea legislației forestiere.