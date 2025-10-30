călin georgescu continuă să bată drumul la poliție încă cel puțin două luni pentru controlul judiciar

Tribunalul București a decis joi menținerea măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, respingând contestația formulată de acesta împotriva hotărârii anterioare a Judecătoriei Sectorului 1.
Fostul candidat la președinția României rămâne, astfel, sub restricțiile impuse de această măsură preventivă și nu va fi complet liber, așa cum ceruse apărătorul său.
„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul-contestator Georgescu Călin, împotriva încheierii din data de 21.10.2025, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București – Secția Penală, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.3”, se arată în hotărârea instanței.
Decizia Tribunalului București este definitivă, ceea ce înseamnă că măsura controlului judiciar rămâne în vigoare pentru Călin Georgescu.
