ce se întâmplă în weekend la sibiu: vin dansatori de top din toată lumea, spectacole, petreceri de hallowen și fotbal pe ”municipal”

Primul weekend din luna noiembrie se anunță unul plin de evenimente la Sibiu: dans sportiv de talie mondială, spectacole de teatru și balet, drumeții în culorile anotimpului, filme noi la CineGold, dar și petreceri de Halloween și competiții de dans sportiv.

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, între orele 08:00 – 23:30, Sala Transilvania găzduiește trei zile de spectacol, emoție și performanță sportivă la cel mai înalt nivel. Transylvanian Grand Prix și Campionatele Mondiale WDSF aduc la Sibiu cei mai buni dansatori din lume, într-un eveniment care transformă orașul în capitala mondială a dansului sportiv.

Deschiderea evenimentului este marcată de competiția spectaculoasă DSE Team Challenge Cup, unde se înfruntă 6 echipe formate din câte 4 perechi (2 perechi de tineret și 2 de adulți) din: România, Ungaria, Italia, Spania, Slovacia și Bulgaria.

„Faust” la Fabrica de Cultură și premiera „Othello” la Centrul „Ion Besoiu”

Iubitorii de scenă au parte de două producții remarcabile. Vineri, 31 octombrie, ora 19.00, la Fabrica de Cultură, se joacă spectacolul „Faust”, regizat de Silviu Purcărete – una dintre cele mai apreciate montări din teatrul românesc contemporan. Detalii aici

Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 19:00, Teatrul de Balet Sibiu prezintă la Centrul Cultural „Ion Besoiu” premiera baletului neoclasic „Othello”, inspirat din celebra tragedie a lui William Shakespeare.

Filme noi la CineGold

Pentru cei care preferă o seară liniștită, CineGold aduce premiere de toamnă pe marile ecrane. „Springsteen: Eliberează-mă de Nicăieri”, „Dintotdeauna Tu”, „Cursa”, „Zooapocalipsa”, „Jungla Vesela – Aventuri in Era Dinozaurilor (2D)” sunt printre cele mai noi filme care pot fi văzute în acest weekend la CineGold.

Drumeții de toamnă

Cei care iubesc mișcarea în aer liber pot profita de culorile spectaculoase ale naturii. Sâmbătă, 1 noiembrie, sunt programate două drumeții: de la Mediaș la Bazna și în Munții Cindrel, până la Refugiul Cânaia.

Duminică, 2 noiembrie, se organizează circuitul Valea Caselor – Căsuța MGS – Dealul Derjani – Rășinari. Vezi programul complet aici.

Plimbări cu mocănița pe Valea Hârtibaciului

Tot duminică, de la orele11.00 și 14.00 au loc și ultimele plimbări din sezon cu mocănița pe Valea Hârtibaciului – o experiență pitorească, potrivită pentru întreaga familie. Vezi mai multe detalii aici.

Meci de fotbal pe Municipal și meci de baschet la Sala Transilvania

FC Hermannstadt joacă duminică, 2 noiembrie, de la ora 17:45, pe Stadionul Municipal, împotriva formației Oțelul Galați. Biletele pot fi cumpărate aici

Luni, 3 noiembrie, iubitorii de baschet sunt așteptați la Sala Transilvania, unde CSU Sibiu va juca împotriva formației CSA Steaua Sharks București, începând cu ora 19:00. Biletele pot fi achiziționate aici.

De asemenea, meciul de fotbal Inter Sibiu – Păușești- Otăsău, va avea loc vineri, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal Sibiu, în cadrul etapei a 11-a din Liga 3.

Clubul de lectură MiniFanbook la Humanitas

Pentru cei mici, duminică, 2 noiembrie, de la ora 11:00, Librăria Humanitas Sibiu găzduiește o nouă ediție a clubului de lectură MiniFanbook. Copiii vor discuta despre cărțile „Două furnici și un elefant. De la un capăt al lumii la celălalt” și „Frații Mestecăni și cei șapte vampiri care aveau o singură pereche de chiloți”, scrise de Augustin Cupșa și publicate la Humanitas Junior.

Halloween la Sibiu: distracție și fapte bune

Animal Life organizează vineri, 31 octombrie, între orele 17:30 și 21:30, la Lejer CaféBar, evenimentul caritabil „Halloween Gathering”. Participanții pot susține activitatea asociației prin donații în bani sau prin oferirea de hrană și accesorii pentru animăluțe.

Petreceri cu tematică de Halloween în Sibiu

La Imperium este organizată petrecerea Halloween Karaoke Party atât vineri, cât și sâmbătă. De asemenea, Trooper concertează sâmbătă la Oldies.