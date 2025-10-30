cel mai prietenos dracula ajunge la sibiu: spectacol de păpuși pentru întreaga familie

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 18:00 și duminică, 9 noiembrie, de la ora 11:00, spectacolul – invitat „Dracula. Cum am devenit un monstru” în regia lui Dimitros Stamou și Demy Papada (Merlin Puppet Theatre, Berlin). Creatorii spectacolului propun o producție cu păpuși, fără cuvinte, într-o succesiune de imagini și cadre miniaturale, spectacolul fiind o premieră în peisajul teatrului de animație românesc.

„Deschidem cortina în luna noiembrie spre o lume fabuloasă, cu povești care să inspire eroii de mâine, cu emoții și vise ce ne aduc împreună pentru a fi prezenți unul lângă celălalt, deconectați de la ecranele telefoanelor și a jocurilor pe calculator. Primul spectacol al lunii aduce pe scenă cea mai nouă producție a teatrului nostru, o adaptare plină de umor după Ursul păcălit de vulpe. Agenda lunii cuprinde nu mai puțin de 53 de evenimente, dintre care 21 de reprezentații din repertoriul propriu, 25 de ateliere pentru copii și adolescenți, dar și 7 evenimente speciale printre care spectacolul pentru copii „Dracula” sau „Ochii mamei”, un spectacol emoționant pentru adolescenți și părinți. Tot în luna noiembrie îi aducem la Sibiu, într-un colaj teatral, pe concurenții din secțiunea de grup a Galei Tânărului Actor HOP, iar ca o surpriză montăm în premieră „Basmul cămilelor” de Marin Malaicu Hondrari.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Dracula. Despre cum am devenit monstru” este un spectacol despre diversitate și integrare conceput și regizat de Dimitros Stamou și Demy Papada (Merlin Puppet Theatre, Berlin).

Spectacolul este o reinterpretare captivantă și educativă cu păpuși, pornind de la diverse reprezentări ale personajului Dracula, adaptată special pentru copii și familii, cu un accent dramaturgic pe temele diversității și integrării. Producția nu va re-povesti pur și simplu povestea lui Dracula, ci o va folosi ca un cadru pentru a explora modul în care frica de „celălalt”, prejudecățile și neînțelegerile pot duce la conflict, iar empatia, înțelegerea și acceptarea pot încuraja integrarea și coeziunea comunității.

Un personaj singuratic, trăind din amintiri, un copac nemaivăzut, o floare necunoscută, un acvariu cu un locuitor bizar, un păianjen care țese o pânză a timpului peste întreaga poveste sunt câteva dintre ingredientele care compun acest spectacol despre compasiune, acceptare și empatie. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 6 ani și are o durată de aproximativ 45 de minute.

DRACULA. DESPRE CUM AM DEVENIT MONSTRU

IDEE, CONCEPT, CREAȚIE: MERLIN PUPPET THEATRE 2025

REGIE: MERLIN PUPPET THEATRE

SCENOGRAFIE: MERLIN PUPPET THEATRE

COSTUME: VIRGINIA CLEMM, DEMY PAPADA

DESIGN ȘI CONSTRUCȚIE PĂPUȘI: MERLIN PUPPET THEATRE

LIGHT DESIGN: MERLIN PUPPET THEATRE

DISTRIBUȚIE: ANDREEA BOLOVAN, ROBERT TRIFAN

MUZICĂ: ARCHILLES CHARMPILAS

O PRODUCȚIE A TEATRULUI DE PĂPUȘI PUCK

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.