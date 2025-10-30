Consiliul Județean Sibiu a finalizat proiectul prin care a achiziționat încă 13 microbuze școlare electrice, finanțate prin Programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Noile vehicule, de tip 16+1 locuri, vor fi folosite pentru transportul elevilor din mediul rural către unitățile de învățământ, contribuind la creșterea siguranței și a confortului, dar și la protejarea mediului. Acestea de adaugă celor 41 de microbuze predate deja școlilor.

Valoarea totală a celor 13 microbuze este de 10.049.000 lei fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată prin AFM, în cadrul programului național de sprijin pentru achiziția de microbuze nepoluante destinate transportului școlar. Ele vor deservii elevii navetiști de pe raza localităților Alțâna, Arpașu de Jos, Bârghiș, Biertan, Iacobeni, Loamneș, Racovița, Săliște, Șeica Mare, Șelimbăr, Șura Mare, Tilișca, Turnu Roșu.

Microbuzele sunt 100% electrice, având o autonomie minimă de 200 km chiar și în condiții de funcționare a sistemelor de încălzire și climatizare. Acestea sunt cu transmisie automată, servodirecție hidraulică și sistem de frânare cu recuperarea energiei.

Vehiculele dispun de o capacitate a bateriei de 84 kWh, având garanție extinsă de până la 8 ani, iar durata de funcționare estimată a microbuzelor este de cel puțin 15 ani.

„ De luni, de când se reiau cursurile după această scurtă vacanță a copiilor, 13 microbuze moderne și sigure, vor întregi „flota verde” de transport școlar a județului Sibiu. Ne preocupă siguranța copiilor, mai ales a celor care sunt fac naveta spre școală. Așa cum am arătat în repetate rânduri, Consiliul Județean Sibiu caută permanent finanțări pentru tot ceea ce aduce confort, siguranță și valoare adăugată comunităților locale”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Microbuzele sunt prevăzute cu 16 locuri pentru pasageri și un loc pentru conducătorul auto, având loc adaptat pentru persoane cu dizabilități locomotorii, rampă de acces și sistem de ancorare pentru scaunul rulant.

Confortul elevilor este asigurat de sistemul complet de climatizare (încălzire, ventilație și aer condiționat), scaune ergonomice, ferestre glisante, sistem multimedia și iluminat interior. Podeaua este acoperită cu material antiderapant, ignifug și impermeabil, iar spațiul interior a fost gândit pentru siguranță și accesibilitate maximă.

Prin acest proiect, Consiliul Județean Sibiu continuă demersurile de modernizare a infrastructurii de transport școlar. În luna noiembrie a anului trecut, administrația județeană a predat școlilor din județ alte 41 de microbuze școlare electrice cu o capacitate de 8+1 locuri, achiziționate din fondurile nerambursabile obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență.