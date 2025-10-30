Băncile și magazinele din SUA întâmpină dificultăți din cauza lipsei monedelor de un cent, după ce Monetăria americană a încetat producția acestora la începutul anului.

Decizia președintelui Donald Trump de a opri emiterea penny-ului a început să se facă simțită în comerțul cotidian, multe magazine neputând oferi restul exact, iar băncile raționalizând monedele disponibile pentru clienți.

Lanțul de magazine Sheetz a lansat chiar o promoție în care clienții care aduceau 100 de penny-uri primeau o băutură gratuită, în timp ce alți comercianți avertizează că lipsa monedelor de un cent le-ar putea genera pierderi de milioane de dolari din cauza rotunjirii prețurilor. Problemele s-au accentuat în ultimele luni, cu apropierea sezonului de sărbători.

Deși eliminarea penny-ului era susținută de Asociația Națională a Magazinelor de Proximitate de peste 30 de ani, lipsa unor instrucțiuni clare din partea guvernului a creat haos în magazinele americane.

„Susținem eliminarea monedei de un cent de mult timp, dar nu ne-am așteptat la această implementare bruscă”, a declarat Jeff Lenard de la organizație.

Producția monedelor de un cent și de cinci cenți depășea costul de fabricație, în 2024 cheltuindu-se 3,7 cenți pentru a produce un penny și 13,8 cenți pentru un nickel, conform raportului anual al Monetăriei SUA. Departamentul Trezoreriei a plasat în luna mai ultima comandă de discuri metalice pentru penny, iar ultimele monede de cinci cenți au fost bătute în iunie.

Conform Bursa.ro, băncile se confruntă cu lipsa monedelor și trebuie să limiteze cantitățile disponibile pentru clienți. Troy Richards, președinte la Guaranty Bank & Trust Co. din Louisiana, spune că cei 1.800 de dolari în penny disponibili au dispărut în doar două săptămâni.

Monedele de un cent sunt rar recirculate, fiind adesea păstrate în borcane sau folosite ca decor, ceea ce obligă Monetăria să producă anual cantități mari. Oprirea producției ar urma să genereze economii de 56 de milioane de dolari pentru guvernul federal, deși alte monede și seturi comemorative rămân profitabile, cu un profit de 182 de milioane de dolari în 2024.

Statele Unite nu sunt singurele care renunță la monedele cu valoare mică: Canada a eliminat penny-ul în 2013, iar Marea Britanie a trecut la un sistem decimalizat în anii ’60-’70, procesul durând mai mulți ani.

Lipsa penny-urilor în SUA marchează astfel începutul unei tranziții spre un sistem de plată mai eficient, dar creează provocări semnificative pentru comerțul zilnic și băncile care gestionează restul în numerar.