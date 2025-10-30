dan fleșeriu explică decizia schimbării pivoților la csu sibiu: ”au dat maximum, dar căutăm altceva”

CSU Sibiu caută să aducă 1-2 pivoți de valoare, care să ajute echipa atât pe faza de atac, cât și în apărare, însă soluțiile de pe piață la acest moment sunt puține și foarte scumpe.

Așa cum s-a anunțat într-o conferință de presă, CSU a decis deja să se despartă de doi dintre pivoții aduși în toamnă, Parker și Edwards. Astfel, americanul Parker nici nu mai face parte din lotul echipei și își caută alt angajament, în timp ce olandezul Edwards va continua să joace probabil până la găsirea unui înlocuitor.

Directorul tehnic al lui CSU, Dan Fleșeriu spune că se caută intens un pivot care să se potrivească stilului de joc al echipei sibiene. ”Cred că pivoții noștri au dat maximum în meciurile jucate, însă, în aceeași măsură, cred că trebuie să fim mai puternici pe această poziție pentru a câștiga meciuri. Căutăm un pivot care să se potrivească stilului nostru de joc și care să aducă un plus semnificativ atât în apărare, cât și la recuperări. Pe piață sunt foarte puține variante disponibile, iar unele dintre ele sunt inaccesibile financiar, o situație cu care ne-am confruntat și în vară” a mai afirmat tehnicianul sibian pentru Ora de Sibiu.

Chiar dacă s-a renunțat la Parker și Edward, Dan Fleșeriu spune că absența lui Adamovic, un pasator decisiv pentru pivoți a contat în evoluțiile modeste sub panou ale celor doi stranieri din startul sezonului.

”Referitor la poziția de pivot, eu nu sunt adeptul arătatului cu degetul spre un singur vinovat. Un rezultat este al echipei, indiferent de rolul îndeplinit de fiecare jucător. Faptul că am hotărât să facem schimbări, în special la această poziție, vine în urma unei analize a primelor meciuri. Trebuie însă să ținem cont și de absența lui Adamovic, de aici și decizia de a întări poziția de conducător și de a nu depinde de starea de sănătate a unui singur om. Bosniacul știe foarte bine cum să pună în valoare un pivot, lucru care a influențat, implicit și evoluția acestora” a subliniat Dan Fleșeriu.

CSU Sibiu are doar o victorie în primele șase etape din Liga Națională de baschet, iar obiectivul propus, intrarea în play-off pare în mare măsură periclitat.