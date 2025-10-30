declarații la sibiu: ministrul apărării a dezvăluit ce urmează pentru românia după retragerea trupelor americane

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, într-o conferință de presă la Sibiu, că strategia de apărare la nivel NATO se adaptează permanent în funcție de noile realități. În contextul retragerii parțiale a trupelor americane din România, Guvernul român poartă discuții continue cu toți aliații, atât europeni, cât și americani, subliniind cooperarea foarte bună cu Statele Unite și Franța.

Întrebat dacă se discută suplinirea militarilor americani cu forțe europene, ministrul Moșteanu a explicat că prezența trupelor rotaționale americane, stabilite după izbucnirea războiului din Ucraina, a fost extrem de binevenită. „Europa a înțeles că trebuie să investească în armata fiecărei țări și este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură. Statele Unite și-au regândit strategia globală, concentrându-se mai mult pe Indo-Pacific, în timp ce Europa s-a consolidat militar”, a afirmat ministrul, scrie Agerpres.

Moșteanu a precizat că decizia retragerii parțiale a trupelor americane a fost așteptată de aliați și că România a fost informată în mod gradual, prin minister, ambasadorul României la NATO și la Washington, și Ministerul Afacerilor Externe. „Am avut o colaborare foarte strânsă pentru a sincroniza mesajul, însă informațiile au ajuns mai devreme în presă și le-am comunicat public ieri dimineață”, a spus el.

Joi, la Sibiu, ministrul Ionuț Moșteanu se întâlnește cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Franța, Catherine Vautrin.

Conform declarațiilor oficiale, efectivele americane vor rămâne neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii. Singura modificare se va produce la baza Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională. În cele trei baze din România vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani.