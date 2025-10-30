Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au pus sub acuzare compania Distrigaz pentru distrugere din culpă, în dosarul privind explozia devastatoare produsă pe 17 octombrie în cartierul Rahova.

Ancheta arată că societatea nu ar fi trimis o echipă de intervenție la blocul unde locatarii reclamaseră miros puternic de gaze și nu ar fi întreținut corespunzător sistemul de distribuție.

În același dosar, trei persoane au fost reținute: un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, responsabilă cu lucrările la instalațiile de gaze. Procurorii cer arestarea preventivă a acestora. Totodată, ambele companii implicate sunt urmărite penal pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Potrivit anchetatorilor, în zilele de 16 și 17 octombrie, sistemul de alimentare cu gaze de pe strada Vicina, Sectorul 5, a prezentat defecte care nu au fost identificate și remediate la timp. Lipsa intervenției a permis acumularea gazelor în interiorul imobilului, ceea ce a dus la explozia produsă pe 17 octombrie, la ora 9:08. Deflagrația a ucis trei persoane, a rănit grav alte 15, a distrus 54 de apartamente și a avariat 30 de autoturisme.

„Atât suspecții persoane juridice, cât și inculpații persoane fizice nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze, neîmpiedicând acumularea și explozia ulterioară”, se arată în comunicatul Parchetului.

Distrigaz, apelată de patru ori înainte de explozie

Conform Hotnews.ro, procurorii susțin că operatorul de distribuție a fost solicitat în repetate rânduri: de patru ori, între 16 octombrie, ora 7:08, și 17 octombrie, ora 8:44, pentru intervenții de urgență la același imobil. Cu toate acestea, Distrigaz nu ar fi trimis o echipă la fața locului și nu ar fi dispus măsurile necesare pentru securizarea zonei.

Unul dintre angajații companiei, deplasat la o sesizare anterioară, este acuzat că nu a identificat tipul de defect al rețelei și că nu a comunicat cu superiorii pentru luarea deciziilor de siguranță.

În cazul firmei Amproperty Construct SRL, procurorii au cerut instanței să interzică, timp de 60 de zile, desfășurarea activităților similare celor în care s-a produs incidentul. Firma este acuzată că angajații nu au anunțat imediat operatorul de distribuție și au părăsit zona înainte de eliminarea completă a gazelor.

Miercuri, anchetatorii au efectuat opt percheziții – la sediile celor două companii și la domiciliile unor persoane implicate – și au ridicat documente și dispozitive electronice ce urmează să fie analizate.

Explozia din Rahova este considerată unul dintre cele mai grave accidente urbane din ultimii ani, iar ancheta vizează atât responsabilitatea tehnică, cât și cea instituțională în lanțul intervenției.