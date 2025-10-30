Polițiștii rutieri din orașul Agnita au depistat, miercuri după-amiază, o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 38 de ani, care nu deținea dreptul de a circula pe drumurile publice.

Controlul a avut loc pe strada Floreasca, în jurul orei 17:00. În urma verificărilor s-a constatat că autoutilitara nu era înmatriculată, iar conducătorul acesteia nu avea permis de conducere.

Pe numele bărbatului, Secția de Poliție Rurală Agnita a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că nerespectarea legislației rutiere poate atrage sancțiuni penale și riscuri serioase pentru siguranța circulației.