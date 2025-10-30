Polițiștii rutieri din orașul Agnita au depistat, miercuri după-amiază, o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 38 de ani, care nu deținea dreptul de a circula pe drumurile publice.
Controlul a avut loc pe strada Floreasca, în jurul orei 17:00. În urma verificărilor s-a constatat că autoutilitara nu era înmatriculată, iar conducătorul acesteia nu avea permis de conducere.
Pe numele bărbatului, Secția de Poliție Rurală Agnita a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și conducerea unui autovehicul neînmatriculat.
Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că nerespectarea legislației rutiere poate atrage sancțiuni penale și riscuri serioase pentru siguranța circulației.
Ultima oră
- Un avion survolează joi Sibiul timp de mai multe ore. Aeroportul vine cu explicații / foto 2 minute ago
- Primăria interzice trotinetele electrice în parcurile din Sibiu 54 de minute ago
- Ce se întâmplă în weekend la Sibiu: vin dansatori de top din toată lumea, spectacole, petreceri de Hallowen și fotbal pe ”Municipal” o oră ago
- Dublă ilegalitate la Agnita: fără permis și cu mașina neînmatriculată o oră ago
- Bradu, locul unde „tractorul fără acte” e la modă: doi localnici prinși pe aceeași stradă, în aceeași zi o oră ago