polițist verificând documente la control rutier pe strada din sibiu, poliție rutieră, control de trafic, siguranța rutieră, legea circulației, misiune de patrulare, poliția română, prevenirea accidentelor, reguli de circulație.

Bărbat prins conducând fără permis în Nou Săsesc.

Un localnic de 60 de ani a fost prins de polițiști conducând un autoturism fără a deține permis, în localitatea Nou Săsesc. Incidentul a avut loc pe 29 octombrie, în jurul orei 13:30, pe strada Principală.

Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mașina era proprietatea unui alt localnic, în vârstă de 71 de ani, care i-ar fi încredințat autoturismul bărbatului pentru a-l conduce pe drumurile publice.

Polițiștii din Dumbrăveni au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de conducere fără permis și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu posedă dreptul de a conduce.

