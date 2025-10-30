Bărbat prins conducând fără permis în Nou Săsesc.

Un localnic de 60 de ani a fost prins de polițiști conducând un autoturism fără a deține permis, în localitatea Nou Săsesc. Incidentul a avut loc pe 29 octombrie, în jurul orei 13:30, pe strada Principală.

Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mașina era proprietatea unui alt localnic, în vârstă de 71 de ani, care i-ar fi încredințat autoturismul bărbatului pentru a-l conduce pe drumurile publice.

Polițiștii din Dumbrăveni au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de conducere fără permis și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu posedă dreptul de a conduce.