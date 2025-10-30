ford transit verde, întâlnire de afaceri, semnare de contract, colaborare în domeniul transporturilor, reprezentanți companii, dialog profesional, parcul auto comercial, dezvoltare afaceri, ora de sibiu.

Consiliul Județean Sibiu continuă demersurile pentru modernizarea și decarbonizarea transportului școlar, investind în mijloace de transport sigure, moderne și prietenoase cu mediul. Începând de luni,3 noiembrie, 13 microbuze electrice vor fi predate școlilor din mediul rural, completând flota verde a județului și contribuind la un mediu mai curat, dar și la creșterea siguranței elevilor navetiști.

autobuz verde cu semn de transport elevi pe acoperiș, în zona urbană din sibiu, transport public elevi, siguranță și accesibilitate pentru elevi, ora de sibiu.
ford autobuze verzi pentru transportul elevilor în sibiu, parcare în zona rezidențială, imagine de pe ora de sibiu.
autobuze ecologice în sibiu pentru transportul elevilor, eveniment oficial.

„Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, aș vrea să transmitem elevilor navetiști și familiilor lor o veste bună. De luni, de când se reiau cursurile, 13 microbuze moderne și sigure vor întregi flota verde de transport local a județului Sibiu”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

video
play-rounded-fill

Noile microbuze vor ajunge la elevii din localitățile Alțâna, Arpașu de Jos, Bârgău, Biertan, Iacobeni, Loamneș, Racovița, Săliște, Șeica Mare, Șelimbăr, Șura Mare, Tilișca și Turnu Roșu.

elevii din șelimbăr, alțâna, arpașu de jos, săliște și alte 9 localități vor merge la școală cu microbuze electrice: primarii le-au primit joi la sibiu / video foto
elevii din șelimbăr, alțâna, arpașu de jos, săliște și alte 9 localități vor merge la școală cu microbuze electrice: primarii le-au primit joi la sibiu / video foto

„Am arătat întotdeauna că ne preocupă siguranța copiilor și mai ales a celor care sunt nevoiți să facă naveta spre școală. Am reabilitat drumurile județene pe care le-am făcut sigure pentru toți participanții la trafic. Chiar mâine vom avea o întâlnire cu constructorul drumului județean 106G, pe segmentul Apoldu de Jos – Ludovic Rusu – Dealu Bogatului, pentru a stabili pașii următori emiterii ordinului de începere a lucrărilor”, a mai precizat Daniela Cîmpean.

cheie: imagini de pe ora de sibiu discretizate, foto cu persoană schimbând chei, oameni în acțiune, activități cotidiene, evenimente locale, comunitate sibiu.
autovehicule ecologice, reprezentanți locali, conferință de presă, autovehicule electrice, prezentare aderare, campanie sustenabilitate, ora de sibiu, promovare mobilitate verde, eveniment oraș sibiu, inițiative ecologice, transport ecologic, mediu curat, politici de sustenabilitate, schimbări climatice, tehnologii inovatoare.

Achiziție transparentă și eficientă

Cele 13 microbuze au fost achiziționate din fonduri atrase de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în urma unei licitații la care au participat patru ofertanți. Valoarea totală a contractului este de 10.045.000 lei fără TVA, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 773.000 lei pentru fiecare microbuz.

parcul de autobuze electrice în sibiu cu oameni discutând și modele de autobuze verzi eco-friendly.

„Insist pe valoare, pentru că s-a vorbit mult, la nivel național, despre prețurile microbuzelor școlare. În județul Sibiu, am respectat toți pașii procedurali și am derulat o procedură transparentă de achiziție publică. Pe lângă finanțarea de la AFM, am obținut fonduri și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care am reușit să atragem 36,9 milioane lei, din care au fost achiziționate 41 de microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri”, a explicat președinta Consiliului Județean.

ford autobuze de transport elevi în sibiu, parcare în aer liber, modernizare transport public, parcul auto școlar, vehicule verzi, siguranță și confort pentru elevi.
furgonete de transport elevi verde, parcare cu multiple autoutilitare pentru școli și transport elevi, în sibiu, românia.

De asemenea, 15 microbuze de 16+1 locuri se află în procedură de recepție, pentru care, potrivit acesteia, „Sibiul a obținut cel mai mic preț din România în cadrul unei licitații publice.”

vehicule electrice verde, transport public ecologic sibiu, promovare auto sustenabilitate, eveniment ambiental sibiu, flote de transport e-mobility sibiu.

Aprecieri din partea primarilor beneficiari

La evenimentul de predare a microbuzelor au fost prezenți primarii și reprezentanții comunităților beneficiare, care au subliniat importanța investiției pentru transportul elevilor și pentru protejarea mediului.

camionete verde pentru transport public, două persoane fac schimb de informații, ora de sibiu, mobilitate urbană, transport în comun.

Horațiu-Dumitru Răcuciu, primarul orașului Săliște, a declarat:
„Mă bucur nespus că astăzi avem șansa să primim încă un microbuz școlar. În urmă cu câteva luni am primit unul mai mic, iar acum beneficiem de un vehicul mai mare, mai modern, care va asigura copiilor un transport optim. Săliștea are nouă localități aparținătoare, deci nevoia de transport școlar este una reală. Mulțumim doamnei președinte și echipei sale pentru sprijin.”

autovehicule electrice și relații publice, reprezentanți în discuție la eveniment ora de sibiu.

La rândul său, Vasu Vasile-Ioan, primarul comunei Arpașu de Jos, a apreciat deschiderea Consiliului Județean față de solicitările comunităților rurale:
„După multe negocieri și rugăminți, doamna președintă a dat curs cererii noastre și am primit un microbuz de 18 locuri pentru copiii din Arpașu de Sus și Noul Român. Este o mare bucurie pentru noi, mai ales că microbuzele vechi nu mai erau funcționale. Mulțumesc pentru sprijin și sper să continuăm colaborarea.”

femeie donând cheie de mașină alteia în parcarea orașului, cu autoutilitare verzi în fundal, reprezentând servicii auto și închirieri vehicule, în sibiu, românia.

Maria Greavu, primărița comunei Loamneș, a subliniat faptul că acest proiect vine în completarea altor investiții importante realizate în zonă:
„Cred că acesta este al patrulea sau al cincilea microbuz pe care îl primim. Mulțumesc echipei Consiliului Județean pentru implicare și pentru faptul că și drumurile județene 106B și 107B au fost renovate și arată impecabil. Era firesc ca pe aceste drumuri să circule acum și un microbuz electric, modern și nepoluant. Este un pas important pentru confortul copiilor și pentru protecția mediului.”

mașină cu semn de alertă de urgență pus pe parbriz, cu chei de mașină și un mesaj scris pe foaie "altăna" și "ph"?.

Flota verde a județului crește constant

Cu noile vehicule livrate, flota de microbuze electrice a județului Sibiu ajunge la 54 de unități funcționale, urmând ca alte 15 să fie recepționate în perioada următoare.

parcare autobuze electrice sibiu, discuție între reprezentanți în parcarea autobuzelor electrice, flote de autobuze verzi în sibiu, eveniment transport public electric în sibiu, ora de sibiu despre mobilitate durabilă.
forderi de transport în sibiu, contracte pentru flote de vehicule comerciale, parteneriate cu ora de sibiu pentru soluții de mobilitate, evenimente auto.
ford transit ambulant, flote de transport medical, transport medical sibiu, vehicule de urgență, ora de sibiu.
mașini verzi de înaltă vizibilitate, reprezentând transportul ecologic și sustenabil în sibiu, în timp ce un bărbat învechit explică funcționalitatea unui dispozitiv de control al mașinii, alături de o femeie.
ford transit van, transport fluvial, ora de sibiu, discuție între femei, parcare autovehicole verde, eveniment transport, flota auto, automobile de transport, știri auto, mobilitate urbană, logo ora de sibiu.
insurance auto, prezentare echipamente de siguranță, echipament rutier, testare de asigurare auto, proces de validare permis conducere, control tehnic vehicule, ora de sibiu.
prim-plan de doi oameni care stau în fața unui autovehicul verde, într-un decor urban cu case și copaci, în lumina soarelui.

Prin aceste investiții, Consiliul Județean Sibiu își consolidează poziția de lider regional în domeniul transportului școlar verde, contribuind activ la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea siguranței elevilor din mediul rural.

Ultima oră