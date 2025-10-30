elevii din șelimbăr, alțâna, arpașu de jos, săliște și alte 9 localități vor merge la școală cu microbuze electrice: primarii le-au primit joi la sibiu / video foto

Consiliul Județean Sibiu continuă demersurile pentru modernizarea și decarbonizarea transportului școlar, investind în mijloace de transport sigure, moderne și prietenoase cu mediul. Începând de luni,3 noiembrie, 13 microbuze electrice vor fi predate școlilor din mediul rural, completând flota verde a județului și contribuind la un mediu mai curat, dar și la creșterea siguranței elevilor navetiști.

„Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, aș vrea să transmitem elevilor navetiști și familiilor lor o veste bună. De luni, de când se reiau cursurile, 13 microbuze moderne și sigure vor întregi flota verde de transport local a județului Sibiu”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Noile microbuze vor ajunge la elevii din localitățile Alțâna, Arpașu de Jos, Bârgău, Biertan, Iacobeni, Loamneș, Racovița, Săliște, Șeica Mare, Șelimbăr, Șura Mare, Tilișca și Turnu Roșu.

„Am arătat întotdeauna că ne preocupă siguranța copiilor și mai ales a celor care sunt nevoiți să facă naveta spre școală. Am reabilitat drumurile județene pe care le-am făcut sigure pentru toți participanții la trafic. Chiar mâine vom avea o întâlnire cu constructorul drumului județean 106G, pe segmentul Apoldu de Jos – Ludovic Rusu – Dealu Bogatului, pentru a stabili pașii următori emiterii ordinului de începere a lucrărilor”, a mai precizat Daniela Cîmpean.

Achiziție transparentă și eficientă

Cele 13 microbuze au fost achiziționate din fonduri atrase de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în urma unei licitații la care au participat patru ofertanți. Valoarea totală a contractului este de 10.045.000 lei fără TVA, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 773.000 lei pentru fiecare microbuz.

„Insist pe valoare, pentru că s-a vorbit mult, la nivel național, despre prețurile microbuzelor școlare. În județul Sibiu, am respectat toți pașii procedurali și am derulat o procedură transparentă de achiziție publică. Pe lângă finanțarea de la AFM, am obținut fonduri și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care am reușit să atragem 36,9 milioane lei, din care au fost achiziționate 41 de microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri”, a explicat președinta Consiliului Județean.

De asemenea, 15 microbuze de 16+1 locuri se află în procedură de recepție, pentru care, potrivit acesteia, „Sibiul a obținut cel mai mic preț din România în cadrul unei licitații publice.”

Aprecieri din partea primarilor beneficiari

La evenimentul de predare a microbuzelor au fost prezenți primarii și reprezentanții comunităților beneficiare, care au subliniat importanța investiției pentru transportul elevilor și pentru protejarea mediului.

Horațiu-Dumitru Răcuciu, primarul orașului Săliște, a declarat:

„Mă bucur nespus că astăzi avem șansa să primim încă un microbuz școlar. În urmă cu câteva luni am primit unul mai mic, iar acum beneficiem de un vehicul mai mare, mai modern, care va asigura copiilor un transport optim. Săliștea are nouă localități aparținătoare, deci nevoia de transport școlar este una reală. Mulțumim doamnei președinte și echipei sale pentru sprijin.”

La rândul său, Vasu Vasile-Ioan, primarul comunei Arpașu de Jos, a apreciat deschiderea Consiliului Județean față de solicitările comunităților rurale:

„După multe negocieri și rugăminți, doamna președintă a dat curs cererii noastre și am primit un microbuz de 18 locuri pentru copiii din Arpașu de Sus și Noul Român. Este o mare bucurie pentru noi, mai ales că microbuzele vechi nu mai erau funcționale. Mulțumesc pentru sprijin și sper să continuăm colaborarea.”

Maria Greavu, primărița comunei Loamneș, a subliniat faptul că acest proiect vine în completarea altor investiții importante realizate în zonă:

„Cred că acesta este al patrulea sau al cincilea microbuz pe care îl primim. Mulțumesc echipei Consiliului Județean pentru implicare și pentru faptul că și drumurile județene 106B și 107B au fost renovate și arată impecabil. Era firesc ca pe aceste drumuri să circule acum și un microbuz electric, modern și nepoluant. Este un pas important pentru confortul copiilor și pentru protecția mediului.”

Flota verde a județului crește constant

Cu noile vehicule livrate, flota de microbuze electrice a județului Sibiu ajunge la 54 de unități funcționale, urmând ca alte 15 să fie recepționate în perioada următoare.

Prin aceste investiții, Consiliul Județean Sibiu își consolidează poziția de lider regional în domeniul transportului școlar verde, contribuind activ la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea siguranței elevilor din mediul rural.