Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că Ministerul nu deține informații că mercenarul Horațiu Potra ar urma să fie adus astăzi în România. Procedura de extrădare din Dubai este în curs și ar putea dura mai multe luni, scrie Digi24.

Declarația vine după ce Igor Pivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, care încearcă să-l ajute pe Potra, a susținut într-un interviu că încercările de a opri extrădarea ar fi eșuat și că mercenarul ar urma să fie adus în țară, potrivit unei investigații The Guardian.

„Noi nu avem informații potrivit cărora astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România. Procedura de extrădare se desfășoară în continuare și poate dura câteva luni”, a precizat Marinescu la Digi24. Ministrul a subliniat că autoritățile române au o bună cooperare cu Emiratele Arabe Unite și că toate aspectele legale privind extrădarea au fost prezentate oficialilor din Dubai.

Marinescu nu a comentat investigația The Guardian și a precizat că „orice anchetă jurnalistică are sursele și metodele ei”. Ministrul a adăugat că, atunci când vor exista elemente concrete și certe, acestea vor fi prezentate publicului.

Potrivit The Guardian, Rusia depune eforturi pentru a bloca extrădarea lui Horațiu Potra, acuzat de complot la o lovitură de stat în România. Persoane apropiate Kremlinului încearcă să intervină pentru eliberarea lui înainte de a fi trimis în țară.

Ora exactă a sosirii lui Potra în România nu este cunoscută, iar Ministerul Justiției a precizat că procedura de extrădare se desfășoară conform legii și ar putea dura mai multe luni.