exclusiv - de ce a început csu sibiu atât de slab sezonul? fleșeriu dezvăluie motivele și cauzele eșecurilor

Revenit la Sibiu în toamnă din postura de director tehnic al clubului, Dan Fleșeriu explică care au fost motivele startului de sezon modest pentru CSU, cu doar o victorie din șase jocuri.

După șase etape din sezonul regular, CSU și-a redus mult șansele de a prinde primele șapte locuri, cele care duc în play-off-ul Ligii Naționale. Cum se știe, U-BT Cluj va intra direct în play-off, fără a participa la sezonul regular.

Dan Fleșeriu a fost antrenorul principal al echipei CSU Sibiu în perioada 2015-2021, reușind să câștige Cupa României în 2019. Directorul tehnic a explicat motivele care au stat la rezultatele negative ale ”vulturilor” din primele șase etape, iar absențele lui Adamovic, Zetos și Drăgan au contat enorm.

”Rezultatele din presezon, unde mai ales calitatea și nivelul jocului colectiv al echipei au fost în creștere, au creat un nivel de așteptare pozitiv și optimist pentru începutul campionatului. Din păcate, rezultatele din sezon sunt exact invers față de așteptările noastre, și sunt convins că și față de așteptările staff-ului și ale echipei. Cauzele țin de o multitudine de factori, aș menționa ca principală cauză faptul că Adamovic a fost absent de la antrenamente și meciuri mai multe săptămâni consecutive, Drăgan a suferit o fractură de piramidă nazală la antrenament, iar Zetos a făcut o entorsă urâtă în preziua primului meci de la Pitești. Dintr-o dată, echipa a trebuit să joace fără principalul conducător de joc, fără principalul jucător român și fără unul dintre înlocuitorii lui, ținând cont că regula anul acesta impune doi autohtoni pe teren” a spus Fleșeriu în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

”Am înlocuit motorul mașinii cu unul netestat. Am schimbat și direcția”

Oficialul clubului CSU a asemănat mecanismul echipei ca unul al automobilelor și astfel a făcut o paralelă inedită, pentru a sublinia pierderile importante cauzate de indisponibilitatea unor jucători importanți.

”A fost ca și cum ar fi trebuit să înlocuim motorul mașinii cu unul netestat suficient și în același timp, să schimbăm direcția mașinii. Ar fi foarte greu pentru un pilot să se acomodeze cu o nouă mașină, chiar în timpul cursei. Așa am simțit și noi startul de campionat. Blidaru a făcut două meciuri bune la început, dar să nu uităm că este încă foarte tânăr. Ceilalți jucători au avut cu toții momente foarte bune, alternate cu momente mai slabe. Astfel, cu o singură excepție, meciul cu Timișoara, am avut meciuri relativ bune, dar nu suficient de consistente încât să le și câștigăm, exemple fiind cele cu Rapid și Craiova, feroviarii fiind neînvinși după 6 etape. Este adevărat că în meciul cu Timișoara am avut o prestație pe care nimeni nu și-ar fi putut-o imagina, foarte slabă și greu de înțeles, mai ales în condițiile în care, la doar o săptămână distanță, la Târgu Mureș, am arătat total diferit. La Târgu Mureș a fost, de altfel, pentru prima dată în acest sezon când echipa a jucat așa cum ne dorim cu toții, dar și prima dată când antrenorii au avut la dispoziție întreg efectivul. La Ploiești am avut din nou o prestație solidă și am fost la o aruncare liberă distanță de rezultatul dorit. Referit la rezultate, evident ca nimeni nu poate fi mulțumit de acestea” a subliniat Dan Fleșeriu.

”La Sibiu, meciurile se câștigă doar împreună cu fanii”

Directorul tehnic de la CSU are în continuare încredere în antrenorul principal Geert Hammink. Sibienii continuă să lupte pentru obiectivul dorit, play-off, chiar dacă acum șansele par acum reduse, fiind nevoie de o serie pozitivă de victorii.

”Staff-ul nostru a făcut și continuă să facă eforturi pentru a aduce echipa la nivelul de a câștiga meciuri și de a menține șansele de calificare în play-off. Desigur, aceste șanse scad cu fiecare înfrângere, dar dacă ne uitam în spate și ne gândim că am fi putut avea deja minimum trei victorii, socotind jocurile cu Rapid și Ploiești, putem păstra speranța că rezultatele pot fi întoarse în retur. Totuși, acestea sunt doar vorbe și speranțe. Putem doar să privim înainte, să sperăm că staff-ul va avea la dispoziție lotul complet, iar rezultatele vor veni natural, pentru că de muncit se muncește din greu. Îmi doresc, de asemenea, ca suporterii să fie alături de echipă, așa cum au fost mereu, pentru că la Sibiu meciurile se câștiga doar împreună cu ei” a anunțat Dan Fleșeriu în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

Dan Fleșeriu a pregătit pe CSS Sibiu (2003-2013, feminin), CSM Satu Mare (2008-2013, feminin), CSM Târgoviște (2013-2015, feminin), CSU Sibiu (2015-2021, masculin), Dinamo București (martie 2022) și CSM Constanța (2023-2024).