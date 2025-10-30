gata cu drumurile la ghișeu: amenzile rutiere se plătesc de acum într-un singur cont!

Guvernul României va introduce, în sistem pilot, un mecanism unitar de plată a amenzilor de circulație, care va permite șoferilor să achite sancțiunile într-un cont unic al Trezoreriei. Plata va putea fi efectuată prin toate mijloacele moderne, inclusiv online, prin ghiseul.ro, dar și la ghișeele Trezoreriei sau prin card bancar, scrie Profit.ro.

Măsura are ca obiectiv eficientizarea procesului de încasare a amenzilor și reducerea întârzierilor în virarea sumelor către bugetele locale. Potrivit actului normativ, Trezoreria este obligată să vireze sumele în termen de 48 de ore către autoritățile locale. De asemenea, va fi folosită o serie unică de evidență a proceselor-verbale de constatare a contravenției.

Proiectul prevede modalități variate de plată: prin decontare bancară, internet banking, mobile banking, mandat poștal, numerar la unitățile teritoriale ale Trezoreriei, POS la ghișee sau prin Sistemul Național Electronic de Plăți (ghiseul.ro).

Guvernul subliniază că noul mecanism va reduce birocrația și va crește transparența în colectarea amenzilor, iar autoritățile locale vor avea obligația doar de a transmite informațiile privind încasările efectuate. Măsura se aplică inițial sancțiunilor aplicate de polițiștii rutieri și agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit surselor oficiale, proiectul a fost elaborat după armonizarea Legii nr.203/2018 cu Codul rutier și dezvoltarea infrastructurii IT necesare implementării sistemului.