„grafică și fantezie” – o nouă expoziție semnată romulus boieru, la muzeul municipal mediaș

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, organizează la sediul Muzeului Municipal Mediaș expoziția temporară de artă intitulată „Grafică și Fantezie”, realizată de către artistul Romulus Boieru.

Expoziţia reuneşte peste 200 de lucrări realizate, în principal, în tehnica artei grafice executate de către artist în ultima perioadă. Expoziția este axată pe reprezentarea unor subiecte diverse, precum: iconografie, tematică religioasă, mitologie, viziune artistică combinativă sau animație pentru copii. Armonia expoziției este redată de metamorfoza culorilor cu temele alese de artist, prin exprimarea fiecărei lucrări în parte, un rezultat obținut din combinația universului poetic și grafica specifică.

Modalitatea de prezentare este efectuată cu ajutorul razelor ultra-violete, ceea ce dă lucrărilor expuse o exprimare aparte pentru privitor.

Vernisajul va avea loc astăzi, 30 octombrie, ora 16:00, la sediul Muzeului Municipal Mediaș, situat pe str. Mihai Viteazu, nr. 46.

Expoziţia va fi deschisă în perioada 30 octombrie – 21 noiembrie 2025.