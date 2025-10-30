guvernul ia un nou împrumut uriaș: 500 de milioane de euro pentru autostrada sibiu–pitești!

Guvernul României a aprobat joi un memorandum privind negocierea și semnarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 500 milioane euro. Suma va fi utilizată pentru cofinanțarea proiectului Autostrada A1, sectorul Sibiu–Pitești, parte a fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene, relatează Digi24.

Potrivit Executivului, BEI sprijină România cu o asistență financiară rambursabilă de până la 1 miliard euro pentru realizarea acestui tronson de 122 km. Primul contract de 500 milioane euro a fost semnat pe 8 octombrie 2025, iar al doilea va fi semnat în ianuarie 2026.

Finanțarea va acoperi contribuția statului la proiect, iar împrumutul poate fi tras în maxim 10 tranșe, fiecare de minimum 50 milioane euro. Termenul de rambursare poate ajunge până la 27 de ani, în funcție de opțiunea aleasă de stat.

Proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești a fost aprobat în 2019 și beneficiază de fonduri europene nerambursabile de aproximativ 9,27 miliarde lei (1,83 miliarde euro), diferența urmând a fi acoperită de la bugetul de stat.