Spectacolul „Noi suntem români!” dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Junii Sibiului, este finanțat, anul acesta, de Primăria Municipiului Sibiu. Din cauza constrângerilor bugetare, Consiliul Județean nu dispune de resursele necesare pentru a continua finanțarea evenimentului ca în anii trecuți. Alocarea banilor a generat contre între doi consilieri municipali.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu a transmis Primăriei municipiului Sibiu o solicitare de parteneriat pentru organizarea spectacolului extraordinar „Noi suntem români”, eveniment desfășurat în fiecare an de 1 Decembrie. În anul 2024, Primăria a cofinanțat această manifestare, dar ponderea principală a fost asigurată de Consiliul Județean.

În 2025 însă, din cauza constrângerilor bugetare majore, CJ Sibiu nu a mai dispus de resursele necesare pentru a continua finanțarea evenimentului, așa cum s-a procedat în anii anteriori, astfel că Primăria a devenit finanțatorul principal al evenimentului.

Consilierii locali ai municipiului Sibiu au aprobat, joi, acest parteneriat, inclusiv alocarea sumei de 800.000 de lei, însă după vot au apărut contrele între consilierii PSD și cei de la PNL.„Este salutară poziția primăriei care sprijină o instituție subordonată Consiliului Județean. Consiliul Județean nu a fost în stare să bugeteze de la începutul anului astfel încât să asigure toate cheltuielile pentru funcționare ale instituțiilor din subordine”, a precizat Laura Barac, consilier PSD.

Adrian Bibu consideră că nu contează de unde vin banii, deoarece și locuitorii municipiului Sibiu beneficiază de acest eveniment. „În fiecare an există o înțelegere cu Primăria Sibiu, astfel încât primăria a sprijinit în fiecare an atât Junii Sibiului, cât și Muzeul Astra pe anumite proiecte, iar de anul acesta s-a alătura și proiectului de Ecoturism. (…) Aici nu ține de Consiliul Județean care nu a fost în stare. Oamenii nu fac diferențe, banii publici sunt atât la Primăria Sibiu, cât și la Consiliul Județean. Să fii în stare înseamnă să ai bani. (…) Noi le alocăm niște fonduri, cât putem, până la urmă. Ăștia sunt banii, suntem împreună la guvernare, și PNL și PSD, știți prea bine cum stau lucrurile. Faptul că se folosesc bani publici pentru instituțiile publice, de care beneficiază și locuitorii din Sibiu, nu cred că este rău deloc”, a răspuns Adrian Bibu (PNL).