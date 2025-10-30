informare meteo pentru turiști: risc de avalanșe în munții făgăraș și în zona bâlea

Serviciul Meteo a emis o informare nivometeorologică valabilă în perioada 30 octombrie, ora 20:00 – 3 noiembrie, ora 20:00, vizând zonele montane de peste 2000 de metri.

În Munții Făgăraș și Bucegi, stratul de zăpadă măsoară în prezent 155 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este compactă, cu cruste de gheață în interior, iar temperaturile pozitive și soarele vor determina umezeala stratului, cu posibilitatea unor curgeri ale zăpezii și declanșarea unor avalanșe de topire de mici dimensiuni, mai ales pe versanții însoriți și la supraîncărcări.

În Carpații Orientali, Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, stratul de zăpadă este redus și compact, urmând să se diminueze treptat sub acțiunea vremii calde.

Evoluția recentă a vremii a fost schimbătoare: la altitudini joase a plouat, iar la peste 2000 m au fost precipitații mixte și ninsori temporare. Vântul a avut intensificări, cu rafale de până la 100 km/h la altitudini mari.

Prognoza pentru următoarele zile arată vreme mai caldă decât normalul acestei perioade, cu cer variabil, mai mult senin și vânt slab până la moderat. Rafalele vor atinge local 60–70 km/h pe crestele Carpaților Orientali în primele 24 de ore. Temperaturile la peste 1800 m vor fi între 0–6°C noaptea și 4–11°C ziua.

Salvamontiștii recomandă prudență montaniștilor și evitarea supraîncărcărilor pe pantele cu zăpadă umezită.