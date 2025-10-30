inter se mută de pe ”municipal”: are legătură cu ”cartea de vizită a sibiului”

Pentru a proteja gazonul de pe ”Municipal” în perspectiva meciului Naționalei Under 21 contra Spaniei, echipa de Liga 3, Inter Sibiu revine vineri de la ora 15.00 pe ”Obor” pentru jocul cu Păușești-Otăsău.

Inter Sibiu a omologat Stadionul ”Obor” pentru meciurile de Liga 3, unde va disputa în perioada următoare două meciuri, cu Păușești Otăsău (31 octombrie) și Muscelul ARO Câmpulung (7 noiembrie).

Motivul mutării jocurilor oficiale ale echipei de Liga 3 pe ”Obor” a fost dezvăluit de Teodor Birț, membru în Consiliul de Administrație al clubului. Fost președinte la FC Hermannstadt, Birț este cel care a readus la viață Inter în anul 2020.

”Ne-am dus pe Obor pentru că e o perioadă aglomerată pe Municipal, cu Naționala de tineret, dacă ținem seama de anotimp, am considerat că e bine să protjăm gazonul pentru meciul României. Încercăm să îl protejăm noi, suntem echipă de Liga 3, Hermannstadt oricum joacă acolo, iar meciul Naționalei trebuie să se desfășoare în condiții foarte bune. Până la urmă, e vorba de cartea de vizită a Sibiului, cât timp Federația aduce jocuri internaționale la noi, trebuie să oferim condiții civilizate, este un lucru bun pentru comunitate. Astfel, revenim pe ”Obor” pentru două jocuri, unde ne antrenăm, unde am jucat la Liag 4, avem condiții foarte bune, cu mici investiții la vestiare și tribună se poate omologa și la Liga 2” a anunțat Teodor Birț pentru Ora de Sibiu. Naționalele U 21 ale României și Spaniei vor disputa un joc amical la Sibiu, acesta fiind programat marți, 18 noiembrie, de la ora 19.00.

”Avem o echipă foarte tânără”