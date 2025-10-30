mercenarul horațiu potra anunță că revine de bună voie în țară: ” îmi e dor de familie”

Horațiu Potra, șeful mercenarilor, a transmis prin avocatul său, Șerban Moga, că intenționează să revină voluntar în România pentru a se prezenta în fața instanței și a demonstra că este nevinovat. Anunțul a fost făcut joi, după discuții cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite.

„Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a declarat Potra prin avocatul său.

CITEȘTE ȘI: Este extrădat joi, Horațiu Potra din Dubai? Autoritățile române vin cu explicații

Șerban Moga a precizat că Potra locuiește și are afaceri în Dubai, dar nu a fugit din România. „Urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces. Este o chestiune de zile sau săptămâni. Are încredere în justiție și în faptul că își va demonstra nevinovăția”, a spus avocatul.

Potra este trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat. Autoritățile române urmează să stabilească modul în care acesta va reveni în țară.