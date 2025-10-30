mesaj dur al primarului astrid fodor despre dezvoltarea păltinișului: „bugetul sibiului nu e pentru vecinătatea care stă liniștită” / video 

Primarul Astrid Fodor a transmis un mesaj dur primarilor din vecinătatea Sibiului. Într-o discuție pe tema dezvoltării Păltinișului, edilul a arătat că este nevoie și de implicarea administrațiilor care au terenuri în zona stațiunii. „Bugetul este oricum foarte afectat”, a spus Fodor.

Consilierul local Adrian Bibu (PNL) a adus în discuție, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local de joi, dezvoltarea Păltinișului. El a propus ca aleșii locali să se întâlnească pentru a pune la cale un plan în vederea modernizării stațiunii.

„Aș propune, dacă sunteți de acord, să ne întâlnim pe subiectul ADI Păltiniș, pentru că tot s-au purtat discuții la Prefectură, iar noi am mai avut discuții în trecut. Știm care sunt problemele acolo, dar cred că ADI Păltiniș, în care municipiul Sibiu este astăzi, depinde foarte mult de Sibiu. Pentru că celelalte primării au mult teren acolo, noi avem mai puțin, dar avem o putere financiară mai puternică. Cred că Păltiniș este un obiectiv important pentru municipiul Sibiu. Fiind un subiect important, propun ca Primăria să organizeze o discuție cu consilierii locali, să vedem care sunt planurile”, a spus consilierul local Adrian Bibu (PNL).

Primarul Astrid Fodor a precizat că nu are nimic împotriva acestor întâlniri, însă a amintit că, în trecut, au mai avut loc discuții pe tema modernizării și dezvoltării stațiunii Păltiniș, care nu au dus nicăieri. „Vă aduc aminte că au avut loc cel puțin 3 discuții, una inițiată de mine, cu participarea primarilor din zonă și investitorilor. Ne-am întâlnit atunci și nu s-a întâmplat nimic. Este important ce doresc și celelalte comune. Nu vă uitați doar la bugetul Sibiului”, a răspuns Fodor.

Edilul a continuat arătând că „bugetul orașului este oricum foarte mult afectat”. Potrivit primarului, presiunea pe buget este foarte mare deoarece localitățile învecinate nu au școli suficiente, motiv pentru care copiii de acolo trebuie să vină la școlile din Sibiu. Din acest motiv, administrația locală este obligată să construiască și mai multe unități de învățământ. Fodor a avut un mesaj dur pentru primarii de lângă municipiu. „Bugetul Sibiului este afectat pentru că preluăm copiii din toate localitățile învecinate, facem investiții masive în școli, extinderi, modernizări, închiriem containere. Bugetul Sibiului este al sibienilor care plătesc aici. Să nu uităm că nu suntem doar pentru a deservi vecinătatea care stă liniștită și își trimite copiii la școlile și la locurile noastre de joacă, la tot ce avem noi aici. Ce oferim ar trebui să oferim municipalității”, a adăugat Astrid Fodor.

Primarul a menționat, totuși, că o întâlnire pe seama dezvoltării Păltinișului va putea avea loc. De asemenea, Adrian Bibu a punctat faptul că municipiul are „altă forță” și poate începe dezvoltarea stațiunii. „Toți vrem, dar nimeni nu mișcă un deget. (…) Nu e normală o asociere sănătoasă în care noi venim și dezvoltăm, apoi încep și celelalte localități să construiască? Noi avem altă forță la municipiu”, a precizat consilierul.