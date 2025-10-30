mister la sibiu: dispariții în lanț de pisici în două cartiere - lulu, simba, tina, elio și alte zeci de feline sunt de negăsit / foto

Locuitorii din Cartierul Arhitecților, zona Dedeman, Cristian și împrejurimi sunt rugați să fie vigilenți. În ultima perioadă, mai multe pisici au dispărut brusc din aceste zone. Asociația PAN face un apel comunitar pentru a strânge cât mai multe informații despre aceste dispariții.

„În acest moment, strângem informații de la persoanele care și-au pierdut pisicile în Cartierul Arhitecților, zona Dedeman, Cristian și împrejurimi, pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului și eventualele cauze”, a spus Ana-Maria Făgădar, reprezentanta asociației. „Până acum am primit peste 15 sesizări de dispariții, iar numărul este în creștere.”

Ea a precizat că „persoanele ne-au povestit că pisicile au dispărut brusc, unele chiar din curți sau din fața blocului, ceea ce ridică semne de întrebare. Toate pisicile raportate până acum sunt sterilizate, ceea ce face puțin probabil ca ele să fi plecat din instinct de împerechere. Nu excludem nicio ipoteză în acest moment, de la posibile capturări intenționate până la accidente sau rătăciri.”

Asociația PAN își propune să centralizeze toate datele pentru a identifica tipare comune: diferite zone, ore sau circumstanțe. Reprezentanții vor organiza, în perioada următoare, o acțiune comună de căutare cu voluntari din zonă. „Rugăm locuitorii care au camere de supraveghere să verifice imaginile din ultimele săptămâni și să ne scrie în privat dacă observă ceva suspect. Orice informație sau indiciu poate fi valoros, de aceea îi rugăm pe toți cei care au detalii să ne contacteze direct pe pagina noastră”, a mai explicat ea.

Printre pisicile dispărute se numără Lulu, Simba, Tina și Elio, dar lista este în continuă actualizare. „Scopul nostru este să ajutăm comunitatea să înțeleagă ce se întâmplă și, mai ales, să aducem aceste pisici acasă”, a adăugat Ana-Maria Făgădar.