Ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu, desfășurată joi, a început cu un moment de reculegere în memoria victimelor incendiului de la clubul Colectiv din București.
Astăzi se împlinesc zece ani de la tragedia în care 65 de persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite. În semn de respect, consilierii județeni au păstrat un moment de reculegere la începutul ședinței.
„Înainte să începem ședința, având în vedere că au trecut zece ani de la Colectiv, în care și-au pierdut viața 65 de oameni, v-aș ruga să ținem un scurt moment de reculegere în memoria lor”, a spus consilierul ADU–USR Janos Ervin Jacob.
Toți consilierii județeni prezenți au răspuns invitației și au păstrat momentul de reculegere în semn de solidaritate și respect față de victimele tragediei.
