polemici în consiliul local pe marginea proiectului parcării supraterane din vasile aaron. pnl s-a abținut de la vot / video

La şedinţa din 30 octombrie a Consiliului Local al Municipiului Sibiu a fost supusă aprobării pentru proiectul „Amenajare Parcare Supraterană Cartier Vasile Aaron”, care implică, pe lângă o parcare cu peste 190 de locuri pentru autoturisme, şi modernizarea pieţei agroalimentare din zonă. Mărul discordiei a fost valoarea totală a investiției de 74 milioane lei, criticată de Adrian Bibu.

În cadrul şedinţei, consilierul local Adrian Bibu a ridicat semne de întrebare privind costul prea ridicat per loc de parcare: „Mi‑a sărit în ochi această sumă de 15 milioane de euro şi, împărţind sumele la numărul de locuri de parcare, rezulta în jur de 60 şi ceva de mii de euro cu loc de parcare, ceea ce este aproape 6.500 de euro metru pătrat aproximat acum. În şedinţa comisiei, domnul Emanuel Lazăr a rămas să ne mai dea câteva amănunte despre aceste sume. Eu nu le‑am primit pe mail, greşesc sau mă lămuriţi acum. Cam asta aş vrea să ştiu.”

Răspunsul a venit din partea lui Emanuel Lazăr, director general la Direcția Generală Dezvoltare și Digitalizare, care a explicat de ce prețul poate părea mare.

Lazăr a explicat că cifra per loc de parcare poate părea mare, dar aceasta include atât partea de structură și acces, cât și funcțiunea pieței agroalimentare, și că proiectul trebuie privit ca un beneficiu public mixt, nu doar ca o parcare comercială.

„Este total eronat să facem calcule raportate la valoarea totală a investiției pe loc de parcare, având în vedere că e un audit de investiții care conține două funcțiuni: aceea de piața agroalimentară cu acces public și aceea de parcare.” a adăgat reprezentantul Primăriei Sibiu.

„Valoarea din valoarea investiției aproape 32‑35%. Costurile se duc în dimensionarea corectă și partea de structură a acestui acces. Aceasta este suprafața de teren pe care o avem. Aceasta este suprafața dată. Având funcțiuni publice, o piață agroalimentară care va funcționa zilnic în standardele în vigoare, construcțiile impun anumite măsuri de dimensionare a părții supraterane a zonei comerciale. Partea de antifonare, partea de structură de rezistență, inclusiv la subteran, unde există un nivel de parcaje, astfel încât nu este corect să raportăm o valoare totală a investiției la valoare per număr de locuri de parcare. Cumva, nu avem cum să spunem că toată valoarea trebuie împărțită la numărul locurilor de parcare, pentru că avem o viziune mixtă. Dacă ar fi fost o investiție privată sau un parteneriat public‑privat, am fi putut discuta amortizarea. În momentul în care sunt făcute detaliile de execuție, putem avea o analiză cost‑beneficiu fundamentată pe toate detaliile proiectului tehnic. La momentul acesta, o parcare publică este văzută la nivel internațional ca un fabric good for services, adică este un bun public pentru un serviciu. Niciodată nu se realizează calcule de amortizare a unei astfel de investiții, pentru că interesul general nu este acela de a-ți amortiza investiția în sine, ci mai repede ne uităm la decongestionarea traficului și la măsuri de mobilitate alternative. Realist vorbind, parcare publică, supraterană sau subterană, nu poate amortiza investiția în mai puțin de 50 de ani.” a mai adăugat Emanuel Lazăr.

Proiectul urmăreşte să ofere locuitorilor cartierului Vasile Aaron un spațiu modern de parcare, reducerea aglomerației și un spațiu comercial pentru produse locale în condiții moderne. La final, proiectul a fost aprobat cu majoritatea voturilor, însă consilierii PNL s-au abținut, fiind sceptici în privința costurilor și a raportului beneficiu/cost.

Valoarea totală a investiţiei este estimată la aproximativ 74 milioane lei. Proiectul prevede amenajarea pe o suprafaţă totală de 8.433,76 metri pătraţi a unui imobil care va cuprinde subsol, parter, etaje 1‑3 și terasă circulabilă, fiecare nivel având locuri de parcare și spații comerciale specifice pieței agroalimentare.