pregătiri intense: din 1 decembrie autobuzele circulă în alte 6 localități din zona metropolitană sibiu / video

Sibiul s-a conectat, de la 1 iulie, cu localitățile Cristian, Poplaca și Roșia, când primele autobuze au început să circule în Zona Metropolitană Sibiu. Din 1 decembrie, călătorii vor circula până în alte 6 localități, deoarece se extinde transportul.

Zona Metropolitană Sibiu a devenit operațională de la 1 iulie. De atunci au început să circule primele autobuze electrice între Sibiu și Cristian, Roșia și Poplaca. (DETALII AICI)

Vestea bună este că, de la 1 decembrie, transportul se extinde spre alte 6 localități din Zona Metropolitană. Anunțul a fost făcut de directorul Tursib în cadrul ședinței Consiliului Local de joi. „Țintim ca în 1 decembrie să pornim la drum cu cealaltă parte de zonă metropolitană. Mai avem mici ajustări de făcut, dar sper să le reglăm până la 1 decembrie. De la 1 iulie funcționăm cu 3 localități și mai avem încă 6 de pus la punct. Din punctul nostru de vedere, suntem pregătiți. Pentru autobază avem termenul de finalizare de 6 noiembrie, acum intrăm în recepția finală. Din 1 decembrie ne vom focusa pentru a da drumul zonei metropolitane”, a precizat Ioan Rus, directorul Tursib.

„Mai sunt câteva probleme cu pantografele în unele localități, iar apoi trebuie făcută recepția acestea. Mai sunt câțiva pași importanți de făcut, dar sperăm să ne încadrăm în termenul de 1 decembrie”, a adăugat primarul Astrid Fodor.

Tursib a reușit, împreună cu primarii din localitățile ce fac parte din Zona Metropolitană Sibiu, să găsească șoferi suficienți care să conducă autobuzele ce vor lega municipiul de celelalte UAT-uri. „Astăzi avem toate posturile ocupate. Am făcut modificări pentru 7 posturi TESA pe care le-am transformat pentru șoferi și am angajat în plus. Mai avem nevoie pentru zona metropolitană, dar am înaintat spre Guvernul României un memorandum privind numărul de șoferi. Am primit un răspuns și am adăugat completările necesare, iar acum așteptăm avizul. Am suplimentat cu 62 de posturi de șoferi, care ar acoperi necesarul pentru partea de transport. Este pentru prima dată când nu ne mai lovim de criza de șoferi. Avem și ajutorul primăriilor care ne aduc 2-3 oameni de pe zonele respective”, a precizat directorul Tursib.

În total, în Zona Metropolitană Sibiu, vor circula 36 de autobuze. Primele sosite, în aprilie, 6 la număr, de 10 metri și 54 de locuri fiecare, sunt deja folosite în Roșia, Cristian și Poplaca. Celelalte 30, de 12 metri și 76 de locuri, au fost livrate la începutul lunii septembrie și sunt pregătite să fie puse pe traseu.

