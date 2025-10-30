Președintele Consiliului de Administrație al Romgaz, Dumitru Chisăliță, și-a anunțat astăzi demisia din funcție, înainte ca Ministerul Energiei, acționarul majoritar al companiei, să-l revoce oficial.

Decizia vine la o zi după ce Economedia.ro a dezvăluit, în premieră, intenția ministerului de a schimba conducerea. Dumitru Chisăliță deținea un mandat provizoriu, fiind numit în fruntea Consiliului de Administrație în luna aprilie. Inginer și expert în domeniul energetic, el are o istorie îndelungată în cadrul Romgaz, unde a ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții-cheie, de la director comercial și director pe energie, până la director general și, anterior, președinte al Consiliului de Administrație.

Înainte de a reveni la Romgaz, Dumitru Chisăliță a condus Asociația Energia Inteligentă, organizație pe care a fondat-o acum opt ani și din care s-a suspendat odată cu numirea în compania de stat.

Membrii Consiliului de Administrație al Romgaz beneficiază de o indemnizație fixă lunară, la care se poate adăuga una variabilă, acordată în funcție de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contractul de mandat, aceasta putând ajunge până la echivalentul a 12 remunerații fixe. În plus, cei care fac parte din comitete precum cel de audit sau de remunerare primesc și indemnizații suplimentare.

FOTO Dumitru Chisăliță profil Facebook