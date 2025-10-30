primăria interzice trotinetele electrice în parcurile din sibiu

Primăria are în plan să interzică trotinetele electrice în parcurile din municipiului Sibiu. De asemenea, în curând, Poliția Locală ar urma să primească competențe astfel încât să aplice amenzi celor care circulă cu viteză cu acest mijloc de deplasare. Informațiile au fost furnizate de secretarul general al primăriei într-un răspuns pentru consilierul local Constantin Dincă.

Primăria a lucrat, în ultima lună, la un regulament privind circulația trotinetelor în municipiul Sibiu în urma tragicului accident în care un băiat de 13 ani și-a pierdut viața.

Informații despre măsurile ce vor urma să fie puse în practică au fost transmise de către secretarul general al municipiului Sibiu într-un răspuns pentru consilierul local AUR, Constantin Dincă.

Trotinetele electrice, interzise în parcuri

Odată întocmit regulamentul, se va interzice complet circulația trotinetelor electrice în parcuri. Totuși, se va putea circula cu ele pe pistele de biciclete marcate.

„În acest sens se vor amplasa indicatoare de circulație prevăzute în legislația în vigoare, însoțite de plăcuțe explicative, cu avizul poliției rutiere, în conformitate cu prevederile Legii 51/2004 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Totodată, urmează să fie amplasate în zona parcurilor și locurilor de joacă indicatoare cu semnificația Zonă pietonală cu plăcuța adițională Interzis accesul trotinetelor electrice. Ca urmare a analizei Poliției Locale cu privire la amplasarea indicatoarelor de avertizare, vă informăm că au fost verificate 86 de locații cu potențial de risc, cu privire la prezența indicatoarelor cu semnificația Atenție Copii (școli gimnaziale, grădinițe, locuri de joacă, parcuri aflate în apropierea străzilor). În locațiile în care nu au fost amplasate indicatoare de avertizare vor fi avute în vedere, urmând ca în ședința următoare a Comisiei de Circulație să se propună instalarea acestora”, se arată în răspunsul secretarului general Dorin Nistor.

Poliția Locală ar putea da amenzi

În prezent, conform legislației actuale, constatarea încălcării normelor legale cu privire la circulația cu viteză excesivă este atributul poliției rutiere. Secretarul general arată însă în răspunsul pentru consilierul local AUR că Poliția Locală ar putea primi competențe în acest sens. „În momentul în care Poliția Locală va primi, prin act normativ, competențe în acest sens, urmează să se ia toate măsurile în vederea sancționării acestor aspecte. Poliția Locală va continua acțiunile în vederea descurajării celor care utilizează trotinetele electrice contrar prevederilor legale, în special în Parcul Sub Arini”, se arată în răspunsul secretarului.

De la sfârșitul lunii mai și până în prezent, au fost aplicate 17 amenzi în valoare totală de 5.265 de lei în acest sens.

În ceea ce privește interzicerea trotinetelor electrice în parcuri și competența poliției locale de a aplica amenzi trotinetiștilor pentr viteză, s-au trimis propuneri de modificare a legislației către Asociația Municipiilor din România pentru a fi centralizate și comunicate Ministerului de Interne, astfel încât legislația să fie adaptată pentru ca siguranța participanților la trafic să fie prioritară.