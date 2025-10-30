Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat joi că, în urma ședinței Comitetului de Avizare, au fost aprobate 425 de ecotichete, în valoare totală de 6,51 milioane de lei, depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

Florin Bănică, președintele AFM, a declarat că această măsură contribuie la reducerea numărului de mașini vechi pe șosele, creșterea siguranței rutiere și la un transport mai curat și mai eficient. După aprobarea dosarelor, statusul solicitantului în aplicația AFM va fi actualizat la „beneficiar aprobat pentru finanțare”.

„Prin acordarea acestor peste 420 de ecotichete, reafirmăm sprijinul pentru înnoirea parcului auto și reducerea poluării. Programul Rabla 2025 reprezintă un pas concret către un transport mai sigur și mai sustenabil”, a subliniat Bănică.

Președintele AFM a precizat că a fost redirecționată o sumă importantă către achiziția de autovehicule cu motorizare clasică și hibridă, păstrând însă sprijinul și pentru automobilele electrice.

„Cererea pentru aceste tipuri de autovehicule este evident mai mare, dar ne menținem angajamentul de a oferi soluții echilibrate pentru mobilitatea viitorului, în beneficiul oamenilor și al mediului”, a adăugat acesta.

Beneficiarii aprobați trebuie să radieze din circulație vehiculul uzat și să încarce documentele în aplicația AFM în termen de 60 de zile de la obținerea statutului „beneficiar aprobat pentru finanțare”.

În contextul cererii crescute pentru autoturisme cu sisteme de propulsie termică, motociclete și autovehicule hibride, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie, diminuând bugetul alocat autovehiculelor electrice.

Persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică în perioada 6 noiembrie, ora 10:00 – 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Lista completă a dosarelor aprobate este disponibilă pe site-ul AFM, la secțiunea Programul Rabla Auto pentru persoane fizice.