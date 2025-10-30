Modernizarea Pieței Cibin va dura mai mult decât era prevăzut inițial. Municipalitatea așteaptă acum avizul Ministerului Culturii pentru a putea demara mai apoi lucrările.
Zona Pieței Cibin se va transforma total în urma unui proiect de regenerare urbană, prin intermediul căruia va fi modernizată piața agroalimentară și va fi amenajată o parcare supraetajată. De altfel, sunt propuse spre realizare legături suplimentare cu Centrul Istoric. Fiind vorba despre un proiect atât de amplu, într-o zonă cu un patrimoniu cultural semnificativ, este nevoie de mai multe avize la instituții de cultură.
Când se va moderniza piața
Consilierul local Corina Dăncilă a cerut explicații, în cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, cu privire la stadiul proiectului de modernizare a Pieței Cibin. „Acum 2 ani a debutat un proiect pentru renovarea Pieței Cibin. Nici la ora asta nu știm cât s-a implementat, cât s-a făcut din acest proiect. Oamenii mă întreabă foarte des când vor sta la tarabe fără să le fie frig. Eu cred că e mai importantă această piață decât piața Rahovei. Care este perspectiva de timp ca piața să fie modernizată?”, a întrebat Corina Dăncilă, consilier PNL.
Datorită amplasamentului Pieței Cibin într-o zonă cu un patrimoniu cultural semnificativ, proiectul de modernizare a pieței a fost discutat, încă de la începutul anului, cu reprezentanții Ministerului Culturii și Direcției de Cultură. „Proiectul este gândit astfel încât să țină cont de sensibilitatea zonei, iar discuțiile cu autoritățile competente sunt deja avansate. Avem încredere că lucrurile vor progresa într-un ritm normal”, declara primarul Astrid Fodor în februarie 2025. Doar că lucrurile progresează mai greoi decât era așteptat, fiindcă proiectul nu a primit încă avizul ministerului.
Ultima oră
- Proiectul de modernizare a Pieței Cibin bate pasul pe loc: din vina ministerului Culturii / video 45 de secunde ago
- Elevii din Șelimbăr, Alțâna, Arpașu de Jos, Săliște și alte 9 localități vor merge la școală cu microbuze electrice: primarii le-au primit joi la Sibiu / video foto 15 minute ago
- România, o bombă cu ceas: jumătate din instalațiile de gaze nu au fost verificate 20 de minute ago
- Volkswagen anunță pierderi de 1,5 miliarde de dolari după introducerea noilor taxe vamale din SUA o oră ago
- Un avion survolează joi Sibiul timp de mai multe ore. Aeroportul vine cu explicații / foto o oră ago