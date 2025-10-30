Pe 29 octombrie 2025, la Sibiu a avut loc o recepție oficială cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Austria, organizată de Excelența Sa, Ambasadorul Ulla Krauss-Nussbaumer, împreună cu Consulul Onorific Andreas Huber și Viceconsulul Onorific Av. Cristina Huber. Evenimentul a reunit peste 200 de invitați, reprezentanți ai autorităților locale și județene, diplomați, membri ai mediului academic și cultural, precum și oameni de afaceri din Sibiu și din țară.

În discursul său, Ambasadorul Ulla Krauss-Nussbaumer a subliniat relațiile de prietenie și cooperare dintre Austria și România, evidențiind importanța investițiilor austriece – Austria fiind unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai României – și necesitatea consolidării colaborării bilaterale în domeniile economic, politic, cultural, educațional și social. De asemenea, a evidențiat sprijinul Austriei pentru aderarea României la OCDE și rolul țării ca al doilea mare investitor în România.

La eveniment au participat printre alții: Astrid Fodor – Primarul Municipiului Sibiu, Daniela Cîmpean – Președintele Consiliului Județean Sibiu, Paul Kuttesch – Vicepreședintele CJ Sibiu, Gheorghe Florian Giubega – Subprefectul Județului Sibiu, Mihai-Cercel Onițiu și Helmut Lerner – viceprimari ai municipiului Sibiu, dr. Raduly Istvan – Prefectul județului Covasna, Wiebke Oeser – Consulul Germaniei la Sibiu, Sorin Radu – Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Paul Jurgen Porr – Președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, alături de senatori, deputați, reprezentanți ai cultelor religioase și instituțiilor de cultură, membri ai mediului de afaceri și mass-media.

Evenimentul a inclus și participarea landlerilor austrieci din Cristian, Apoldu de Sus și Turnișor, precum și a membrilor Uniunii Consulilor Onorifici din România (U.C.O.R.), organizație condusă de Consulul Onorific Andreas Huber, prezenți pentru a celebra tradițiile austriece.

Un moment artistic deosebit a marcat aniversarea a 200 de ani de la nașterea compozitorului Johann Strauss II: un vals vienez prezentat de campioni ai dansului sportiv din România, sub egida Federației Române de Dans Sportiv și cu sprijinul Clubului ACS Fantasy Dance Sibiu.

Evenimentul a fost astfel o combinație între diplomație, cultură și tradiție, întărind legăturile dintre Austria și România și oferind publicului sibian ocazia de a celebra atât prietenia bilaterală, cât și patrimoniul cultural vienez.