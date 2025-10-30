românia, o bombă cu ceas: jumătate din instalațiile de gaze nu au fost verificate

România se confruntă tot mai des cu explozii de gaze care lasă în urmă clădiri distruse și vieți pierdute. De la blocuri de locuințe la case vechi și spații comerciale, numărul tragediilor a crescut alarmant, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit specialistului, una dintre principalele cauze este schimbarea legislativă din 2011, când s-a eliminat obligația ca verificările periodice ale instalațiilor de gaze să fie realizate de operatorul de distribuție. De atunci, acestea pot fi efectuate de orice firmă autorizată ANRE, la alegerea consumatorului.

„Liberalizarea a dus la scăderea controlului și a responsabilității. Când toate etapele – proiectare, execuție, verificare și distribuție – erau la același operator, răspunderea era clară. Acum, ea s-a risipit între sute de firme mici, fără experiență și fără control riguros”, a explicat Chisăliță, scrie Digi24.

După 2012, peste 1.500 de firme au primit autorizații pentru servicii în domeniul gazelor, angajând peste 15.000 de lucrători. Verificările s-au transformat, în multe cazuri, în simple formalități, iar siguranța a fost înlocuită cu avize „cumpărate”.

Cea mai frecventă cauză a exploziilor rămâne neglijența umană: instalații improvizate, reparații făcute „după ureche” și lipsa verificărilor tehnice. Aproximativ 40% dintre instalațiile de gaze din România nu au efectuat nici verificarea, nici revizia tehnică obligatorie, potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă.

Pe lângă neglijență, infrastructura îmbătrânită și lipsa educației în domeniul siguranței contribuie la tragedii. Conducte vechi, lucrări neconforme și absența informării publice transformă locuințele în adevărate bombe cu ceas.

„Explozia nu e doar a gazelor, ci și a indiferenței. Reparam ieftin și repede, fără să gândim pe termen lung. Sistemul nu mai știe să prevină, ci doar să plângă după tragedii”, a subliniat Chisăliță.

Asociația Energia Inteligentă propune ca soluție reintegrarea activităților de proiectare, execuție și verificare sub responsabilitatea distribuitorului de gaze, cu reglementarea strictă a tarifelor.

„Experiența altor țări arată că acolo unde controlul a rămas unitar, accidentele s-au redus. România are nevoie de reguli clare și responsabilitate reală”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.