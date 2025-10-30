Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său din serialul american Wednesday, a anunțat că va candida la Primăria București din partea Partidului Oamenilor Tineri, condus de Anamaria Gavrilă.

Anunțul a fost făcut printr-un clip filmat la New York , la peste 7.600 de kilometri de Capitală și postat pe rețelele de socializare, unde mesajul video a fost distribuit rapid de lidera partidului.

În înregistrare, George Burcea vorbește despre problemele cotidiene ale bucureștenilor, de la trafic la lipsa apei calde, și spune că își dorește „o administrație cu oameni reali, care fac, nu doar promit”.

„Am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. Pentru că eu pot. Și dacă eu pot, poți și tu”, afirmă el în mesajul de campanie. Clipul a adunat peste 22.000 de vizualizări într-o oră, stârnind reacții împărțite.

Unii dintre urmăritorii săi l-au felicitat pentru implicare, scriindu-i mesaje de susținere precum: „Doar oamenii tineri pot schimba fața politicii românești” sau „Bravo, boss! Câștigi clar”. Alții au ironizat alegerea, acuzându-l că se alătură unui partid fără experiență sau că „joacă un nou rol”.

Anunțul vine la scurt timp după ce și Anca Alexandrescu, jurnalistă la Realitatea TV și susținută de AUR, și-a confirmat candidatura.

Cine este George Burcea

Născut pe 15 ianuarie 1988 în București, George Burcea a fost marinar înainte de a deveni actor. A absolvit UNATC „I.L. Caragiale” și a jucat în mai multe producții de teatru și film, cel mai cunoscut rol fiind cel al majordomului Lurch din Wednesday, regizat de Tim Burton.

Viața personală a actorului a fost adesea subiect de presă. A fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, și a avut o relație cu Viviana Sposub. În prezent, este într-o relație cu Mădălina („Mady”), o tânără din Republica Moldova care deține un salon de tatuaje în București.

În 2020, Burcea a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența drogurilor, după ce a fost prins pozitiv la cocaină. Judecătoria Buftea i-a suspendat dreptul de a conduce timp de un an și l-a obligat la plata unei amenzi și a cheltuielilor de judecată.

O competiție strânsă pentru Primăria Capitalei

La alegerile din decembrie, pe lângă candidații coaliției de guvernare: Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR), și-au mai anunțat candidatura Anca Alexandrescu, Vlad Gheorghe, Liviu Negoiță, Dan Trifu și Ana Ciceală.

Ultimele sondaje Avangarde și CURS arată o competiție echilibrată între Daniel Băluță (25%) și Ciprian Ciucu (23-25%), urmați de Cătălin Drulă (18-20%) și Anca Alexandrescu (18%). Candidații noi, precum George Burcea, nu depășesc deocamdată pragul de 5%.