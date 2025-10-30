Calea Șurii Mari, una dintre cele mai importante artere din municipiul Sibiu, urmează să intre într-un amplu proces de modernizare și extindere. În cadrul proiectului va fi reabilitat și viaductul. Fiindcă pe acest pod nu se poate amenaja o pistă de biciclete, municipalitatea a găsit o soluție astfel încât traseul velo să nu fie întrerupt.

Primăria va efectua reparații capitale pe viaductul de pe Calea Șurii Mari, valoarea lucrărilor fiind de peste 75 milioane de lei. Calea de rulare și trotuarele vor fi reabilitate complet, urmând să aibă loc lucrări la suprastructură, infrastructură și la racordările cu terasamentele și la rampele de acces. Viaductul va avea 3 benzi de circulație cu un total de 11,30 metri lățime.

Pe viaduct nu este loc și pentru amenajarea unei piste de biciclete astfel că, pentru ca aceasta să poată continua pe Calea Șurii Mari, s-a luat decizia să fie construită sub pasaj.

Pista de biciclete va fi amenajată pe toată Calea Șurii Mari, urmând să treacă apoi pe sub viaduct, traversând calea ferată. Proiectul a primit deja avizul CFR. „Acest viaduct nu ar putea acomoda mai mult de 3 benzi. Calea Șurii Mari, obiectiv aflat în modernizare, prevede o pistă dedicată pentru biciclete. Ca și sens de mers, dinspre Mediaș spre Sibiu, aceasta traversează pe partea stângă Calea Șurii Mari și își va continua mersul pe partea stângă a viaductului în zona de case, va coborî sub viaduct și va traversa calea ferată. În momentul demarării proiectului DALI al acestui obiectiv am avut mai multe întâlniri și corespondențe cu CFR Regionala Brașov, iar soluția agreată de comun acord a fost modernizarea peroanelor Gării Mici, chiar scurtarea unuia dintre ele, și trecere la nivel cu calea ferată cu bariere duble, pentru că sunt două linii, două magistrale care tranzitează acea zonă, și inclusiv conectarea pietonală a străzii Fagului pe acea trecere pietonală. Deci în partea de trecere la nivel cu calea ferată, va exista un sistem dublu de bariere, conectăm cu bariera de la strada Bagdazar, vor funcționa concomitent, avem avizul de la CFR în direcția aceasta. Asta este singura soluție pe care am identificat-o împreună cu partenerii, pentru că ne-au ajutat în găsirea unei soluții”, a precizat Emanuel Lazăr, directorul Serviciului Strategii, Dezvoltare Durabilă și Marketing din cadrul Primăriei Sibiu.

