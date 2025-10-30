tălmaciu, locul unde mamele au învins nepăsarea: au transformat o ruină într-un centru modern pentru copii

𝐌amele din Tălmaciu au transformat pasiunea și energia în fapte concrete: au coafat, gătit și vândut diverse articole, iar fondurile strânse au dus la crearea unui centru educațional pentru copii.

La Școala Generală din Tălmaciu, lângă biserică, un mesaj simplu, dar puternic, întâmpină elevii: „Educația stă în mâinile noastre”. Și chiar așa a fost: sute de mame din comunitate s-au implicat activ, demonstrând că implicarea colectivă poate schimba vieți.

Conform unei postări Facebook a Președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, într-o zi ploioasă de toamnă, aroma tocăniței cu legume preparată de elevi umplea sălile, în cadrul „Zilei Recoltei”, eveniment ce a încheiat „Săptămâna altfel”.

Aura-Maria Avram-Radu, directoarea școlii din 2023, a transmis faptul că ideea unui grup de sprijin pentru mame a venit în perioada concediului de maternitate, după ce și-a adus propriul copil acasă.

„Am creat Comunitatea Mamelor din Tălmaciu pentru a oferi ajutor și sfaturi între noi. Am început cu vânzarea de hăinuțe, jucării, dulciuri și diverse servicii. Totul a pornit din dorința de a sprijini copiii și părinții.” a declarat aceasta

Cu banii strânși din inițiativa mamelor, aproximativ 40.000 de lei, dar și cu sprijinul Primăriei Tălmaciu, fostul spațiu al bibliotecii a fost transformat într-un Centru de Documentare și Informare, dotat cu mobilier și cărți. Designerul de interior Simona Beu, fostă elevă a școlii, a conceput amenajarea ca pe un loc primitor și inspirațional pentru cei mici.

„Nu poți cere mereu. Trebuie să vii și tu cu ceva. Noi am contribuit cu mobilă, cărți și campanii, iar primăria ne-a sprijinit cu lucrările. Rolul meu nu e doar de director, ci și de lider, pentru că vreau ca elevii să aibă condiții excelente de învățare.” a mai adăugat Aura-Maria Avram-Radu

În noile săli, copii descoperă bucuria cititului și a cunoașterii. E un univers creat de mame, pentru copiii lor, și o continuare a tradiției de implicare comunitară care, acum aproape un secol, în Cârța, a adus împreună femeile pentru un scop comun: înlocuirea clopotului bisericii săsești.