În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Sibiu, desfășurate joi, consilierii județeni AUR au intervenit în timpul dezbaterilor privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al județului Sibiu. Aceștia susțin că au cerut documentele privind bugetul Filarmonicii de Stat Sibiu în urmă cu mai bine de trei luni și încă nu au primit un răspuns.

Consilierul județean AUR, Gheorghe Popa, a atras atenția, în cadrul ședinței ordinare, asupra lipsei de transparență în furnizarea unor documente solicitate de mai mult timp.

„Am cerut niște documente justificative privind Filarmonica Sibiu și Drumuri și Poduri, de trei luni de zile. De ce nu ni se pun la dispoziție? Defilăm cu transparența, dar, de fapt, nu avem transparență”, a spus Gheorghe Popa.

În replică, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a precizat că documentele pot fi consultate direct la instituțiile vizate. „I-am comunicat că pot solicita aceste documente de la Filarmonică. Solicitarea dumneavoastră este foarte amănunțită și presupune un volum mare de materiale. În calitate de consilier județean, puteți merge acolo, să le verificați, să vă uitați peste ele și să vă formați o părere cu privire la activitatea celor de la Drumuri și Poduri și Filarmonică. Puteți face acest lucru oricând, însă nu prin intermediul nostru. Haideți să ne facem o practică în acest sens – mergeți acolo și verificați la sursă”, a declarat Daniela Cîmpean.

Consilierul AUR a insistat asupra ideii că, în calitate de executiv, conducerea CJ Sibiu ar trebui să intermedieze aceste solicitări. „Eu am cerut aceasta fiindcă dumneavoastră sunteți Executivul, președintele Executivului. Dumneavoastră faceți adrese către instituțiile subordonate”, a răspuns Gheorghe Popa.

Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Vlad Vasiu, a completat discuția, subliniind că toate instituțiile din subordinea CJ sunt transparente și că documentele pot fi consultate fără restricții la sediile acestora. „Cred că s-a explicat de mai multe ori: toate documentele care stau la baza execuției bugetare pot fi consultate. Din respect pentru banii publici, nu are sens să copiem sute sau mii de pagini. Toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean sunt deschise și transparente. Oricare dintre noi, în calitate de consilier județean, avem dreptul – aș spune chiar obligația – să mergem acolo, să discutăm cu oamenii, să vedem documentele. Este contraproductiv să cerem să se printeze volume uriașe de materiale. Nu este lipsă de transparență, dimpotrivă”, a spus Vlad Vasiu.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Sibiu a fost aprobat în final cu 20 de voturi „pentru”.