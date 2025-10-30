Președintele american Donald Trump a declarat, la bordul avionului prezidențial Air Force One, că retragerea parțială a trupelor americane din România „nu este un subiect foarte important” și „nu e mare lucru”.

Întrebat de reporteri despre decizia Pentagonului privind reducerea prezenței militare americane din România, Trump a răspuns scurt:

„Aș putea să vorbesc despre subiectul ăsta, dar nu este unul foarte important, nu e mare lucru”, a spus liderul de la Casa Albă, potrivit publicației Gândul.

Declarația vine în contextul în care principalii legislatori republicani din Comisiile pentru Servicii Armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților au criticat dur hotărârea Pentagonului de a retrage o parte din trupele americane dislocate în România.

Ministerul Apărării Naționale a transmis, miercuri dimineață, că România și Aliații din NATO au fost informați cu privire la decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană în Europa. Potrivit MApN, aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne staționați în continuare pe teritoriul României.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a reacționat la anunțul privind retragerea parțială, subliniind că „România rămâne o țară sigură”, iar prezența aliată pe teritoriul național continuă să fie una „considerabilă”.